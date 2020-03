Trotz Kader-Minimierung, frischer Wind in Niederwaldkirchen

Details Samstag, 14. März 2020 10:17

Die Union Niederwaldkirchen sammelte 2019 insgesamt nur sieben Punkte, wartet seit 28. April 2019 vergeblich auf einen Sieg, ziert in der 2. Klasse Nord-West einsam und verlassen das Ende der Tabelle und blickt auf das schlechteste Jahr der Vereinsgeschichte zurück. Nach dem Rücktritt von Christian Baldinger ist der Nachzügler auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden, der Kader des Tabellenletzten ist in der Winterpause jedoch geschrumpft.

Neuer Trainer - zwei Abgänge und zwei Fragezeichen

Mit Andreas Wurzinger trägt seit Jahresbeginn ein Coach die Verantwortung, der im Nachwuchs von OÖ-Ligist St. Marttin/M. tätig ist. "Für Wurzinger ist es seine erste Station im Kampfmannschaftsbereich, ist im Frühjahr aber weiterhin im Nachwuchs von St. Martin tätig. Er erfüllt unser Anforderungsprofil, ist ein engagierter, motivierter Trainer und zudem überaus kompetent", ist Funktionär Christian Königstorfer von den Qualitäten des neuen Übungsleiters überzeugt. Neben Andre Koller, der zu Liga-Konkurrent Kleinzell wechselte, stehen im Frühjahr drei weitere Spieler nicht zu Verfügung. Sascha Peherstorfer beendete seine aktive Laufbahn, auch Martin Niederhuber droht verletzungsbedingt das Ende der Karriere. Zudem hat sich Julian Koller eine Auszeit genommen, ist der etatmäßige Kapitän aus privaten Gründen bis auf weiteres nicht dabei.

Erfolgreiche Testspiele

Von fünf Testspielen konnte das Schlusslicht zwei gewinnen: 3:2 gegen Hartkirchen, 2:1 gegen Lembach Reserve, 0:0 gegen Doppl, 0:3 gegen UFC Eferding und 3:4 gegen St. Florian Juniors. "Obwohl der Kader im Winter geschrumpft ist, ist die Trainingsbeteiligung ausgezeichnet. Unter der Leitung von Andreas Wurzinger weht frischer Wind, ist bereits die Handschrift des neuen Trainers zu erkennen. Die Spieler gehen ungemein engagiert ans Werk. Die Leistungen in den Testspielen waren in Ordnung, zudem sind die positiven Ergebnisse ein Hoffnungsschimmer", so Königstorfer.

"Vielleicht spielen wir im Sommer durch"

Nach der Aussetzung des Spielbetriebes ruht auch in Niederwaldkirchen der Ball. "Wir haben das Training mit sofortiger Wirkung eingestellt und warten ab, was passiert bzw. welche Entscheidungen getroffen werden. Wir hoffen, dass es in absehbarer Zeit losgeht, aufgrund der getroffenen Maßnahmen ist aus heutiger Sicht eine Fortsetzung der Meisterschaft aber schwer vorstellbar", meint Christian Königstorfer. Aber vielleicht wir die Rückrunde irgendwann im Frühjahr angepfiffen und spielen dann im Sommer durch. Sollte es weitergehen, wollen wir uns steigern und streben einen Aufwärtstrend an, wenngleich es schwer wird, die Rote Laterne loszuwerden".

Zugang:

Andreas Wurzinger, Trainer (Union St. Martin/M. Nachwuchs)

Abgänge:

Christian Baldinger, Trainer (?)

Andre Koller (SK Kleinzell)

Sascha Peherstorfer (Karriereende)

Testspiele:

3:2 gegen UFC Hartkirchen (2MO)

2:1 gegen Union Lembach Reserve (BLN)

0:0 gegen ASKÖ Doppl/Hart (1M)

0:3 gegen UFC Eferding (1M)

3:4 gegen Union St. Florian Juniors (2NO)

