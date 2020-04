Union Aigen/Schlägl: "Der Lernprozess wird zwei, drei Jahre dauern"

Details Mittwoch, 15. April 2020 18:25

Nach zwei Abstiegen in Folge konnnte die Union Aigen/Schlägl auch in der 2. Klasse Nord-West das Ruder nicht herumreißen, ergatterte in der Hinrunde nur sechs Punkte und weiß in der Tabelle lediglich das Schlusslicht aus Niederwaldkirchen hinter sich. "Wir haben Anfang März in Steinbrunn ein tolles Trainingslager abgehalten und nach der Rückreise aus dem Burgenland am eigenen Platz zwei Mal trainiert, ehe der Trainings- und Spielbetrieb eingestellt werden musste", erklärt Obmann Norbert Wagner.

"Ein Training sollte möglich sein"

"Die Gesundheit ist das höchste Gut, demzufolge müssen wir die Maßnahmen befolgen, um die Krise ehestmöglich bewältigen zu können. Auch wenn Geisterspiele erlaubt werden und die Bundesligen ihre Meisterschaften fortsetzen können, kann ich im Amateurbereich den bevorstehenden Abbruch der Saison verstehen. Aber zumindest ein Training, wenn auch nur ein kleinen Gruppen, sollte möglich sein, da ein Fußballplatz mir rund 7000 Quadratmeter relativ groß ist", meint der Funktionär, der im Sommer zurücktreten wird. "Für jene Mannschaften, die in der Tabelle weit oben stehen, wäre eine Annullierung der Saison sehr hart. Darum sollte der Verband die Option, die Punkte in die nächste Saison mitzunehmen, genau unter die Lupe nehmen. Denn bei dieser überaus fairen Variante wäre für jeden Verein etwas dabei."

Zwei neue Kräfte und vier Abgänge

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Herbert Zach mit Daniel Maly (Alpenvorland) und Tomas Kupka (St. Oswald/Freistadt) zwei neue Kräfte begrüßen. Dominik Barth (Lembach), David Janku (St. Oswald/Freistadt), Moritz Schnölzer (Haslach) und Jaroslav Prasek (St. Martin) sind hingegen nicht mehr dabei. "Durch die Transferaktivitäten ist der Kader nominell kleiner geworden, aber es rücken junge, talentierte Spieler nach. Wir haben in den letzten Jahren einen Umbruch vollzogen und sind zwei Mal abgestiegen, derzeit befinden wir uns in einem Lernprozess, der zwei, drei Jahre dauern wird", so Wagner. "Dann sollten wir aber wieder über eine leistungsstarke Mannschaft verfügen".

Zugänge:

Daniel Maly (USG Alpenvorland)

Tomas Kupka (zuletzt USV St. Oswald/Freistadt)

Abgänge:

Dominik Barth (Union Lembach)

David Janku (USV St. Oswald/Freistadt)

Moritz Schnölzer (SV Haslach)

Jaroslav Prasek (SC St. Martin)

Transferliste OÖ 2. Klasse Nord-West

Testspiele:

3:2 gegen Union Ulrichsberg (1N)

9:2 gegen Union Bad Leonfelden Reserve (LLO)

0:2 gegen Union Altenfelden (1N)

0:7 gegen Union Klaffer (1N)

Testspiele-Übersicht OÖ 2. Klasse Nord-West

Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Unterhaus-Team

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten