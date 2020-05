SK Kleinzell plant mit zwei Heimkehrer

Details Montag, 11. Mai 2020 16:35

Der SK Kleinzell kam gut durch den Herbst absolvierte in der 2. Klasse Nord-West eine solide Hinrunde und überwinterte als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle. Die Ganser-Elf nahm sich für das Frühjahr viel vor und liebäugelte mit dem Sprung ins oibere Tabellendrittel, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison aber auch im oberen Mühlviertel ein jähes Ende.

"Die Ungewissheit ist quälend"

Die Regierung hat lange Zeit richtig gehandelt, inzwischen sollten jedoch weitere Maßnahmen gelockert werden. Aber wie es aussieht, kommen die Mannschaftssportarten erst zum Schluss an die Reihe. Die Situation ist für alle Beteiligten nicht einfach, vor allem die Ungewissheit ist quälend", erklärt Trainer Thomas Ganser, der mit dem Beschluss des ÖFB, die Saison abzubrechen und nicht zu werten, grundsätzlich einverstanden ist. "Für die Aufstiegsaspiranten ist die Entscheidung bitter, für uns hingegen nicht tragisch. Die Option, die Punkte in die nächse Saison mitzunehmen, hat einen fairen Ansatz, meiner Meinung nach hätte man diese Variante aber nun dann wählen können, wenn die Transferzeit im Sommer ausgesetzt wird. Eine für alle Vereine zufriedenstellende Lösung war vermutlich nicht möglich. Wäre eine Entscheidung am grünen Rasen möglich gewesen, hätten wir Play Offs unterstützt".

Zwei Kleinzeller vor der Rückkehr zum Stammverein

Auch in Kleinzell weiß niemand, wann es wieder losgeht. "Unser Plan sieht vor, Ende Mai wieder ins Training einzusteigen und am 7. Juli die Vorbereitung in Angriff zu nehmen. Allerdings macht das nur dann Sinn, wenn die neue Saison im Herbst gestartet wird - danach sieht es derzeit aber nicht aus", meint der Coach, der sich seit geraumer Zeit mit der Kaderplanung beschäftigt. "Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie hängt Routinier Markus Kern die Schuhe an den Nagel. Dafür stehen zwei Kleinzeller vor der Rückkehr zum Stammverein", spricht Thomas Ganser Jung-Kicker Janis Würzl (Neufelden) sowie Christoph Schürz (Arnreit) an. "Darüberhinaus ist derzeit nichts geplant".

>>Werde zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende<<

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten