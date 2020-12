2. Klasse Nord-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:44

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Florian List (Union Nebelberg)

Endergebnis:



1. Florian List (Union Nebelberg / 1337 Stimmen)

2. Daniel Fuchs (Aigen/Schlägl / 1004 Stimmen)

3. Christoph Hofer (UFC Hartkirchen / 755 Stimmen)

4. Andreas Hochreiter (Union St. Veit/M. / 656 Stimmen)

5. Fabian Plakolm (SU St. Martin/M. 1b / 464 Stimmen)

6. Lukas Löfler (Union Nebelberg / 458 Stimmen)

7. Lukas Breiteneder (Herzogsd./Neuß. / 407 Stimmen)

8. Demokrat Bytyqi (SV Aschach/Donau / 229 Stimmen)

9. Gregor Rechberger (SU St. Martin/M. 1b / 216 Stimmen)

10. Mario Donner (Union St. Veit/M. / 207 Stimmen)