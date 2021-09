Nebelbergs Goalgetter Stefan Pfeil im Wordrap!

Details Mittwoch, 01. September 2021 18:41

1997 begann er seine Karriere bei der Union Nebelberg. Nach Zwischenstationen bei der DSG Union Putzleinsdorf, UFC Rohrbach-Berg und der SU St. Martin steht Stefan Pfeil wieder im Dienste seines Heimatvereins und war mit 18 Treffern in der abgebrochenen Saison in der 2. Klasse Nord-West maßgeblich an der Tabellenführung beteiligt. Auch in der frisch gestarteten Saison legte der Goalgetter mit vier Treffern in den ersten drei Spielen wieder stark los. Ligaportal.at bat den Stürmer zum Wordrap:

Union Nebelberg:

Mein Heimatverein. Sehr familiär und gut geführt. Mit ein wenig über 600 Einwohnern wird hier seit Jahren hervorragende Jugendarbeit geleistet, sodass Nebelberg immer wieder sehr gute Talente hervorbringt. Hier setzt man ganz bewusst auf einheimische Spieler bzw. auf Spieler aus den umliegenden Gemeinden, die aus unterschiedlichsten Gründen dort nicht zum Zug kamen. Auch diese Spieler sind hier mittlerweile sehr verwurzelt und haben bei uns eine 2. Heimat gefunden. Wir spielen auch ohne Legionäre immer wieder eine gute Rolle. Auf die Tatsache, dass bei uns noch nie ein Spieler Geld bekommen hat, sind wir sehr stolz. Das ist schon sehr selten der Fall.



Trainer Stefan Eidenberger:

Ein Glücksfall für uns. Ihn zeichnen vor allem die Menschenführung gepaart mit Fussballfachwissen aus. Er stellt uns immer wieder hervorragend auf die Gegner ein und findet die richtigen Worte. Nicht umsonst ist Nebelberg unter seiner Leitung in Meisterschaftsspielen bisher ungeschlagen.



Stärken:

Torabschluss, Kreativität, Mentalität



Schwächen:

Defensivarbeit :-)



Saisonziel:

Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, ein Platz unter den ersten 3.



Meister 2. Klasse Nord-West 2021/22:

Das wird auch diese Saison ein enger Kampf. Ich hoffe, dass wir da ein Wörtchen mitreden können.



Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Wir haben vom Coach einen Trainingsplan mit Laufeinheiten und Kräftigungsübungen bekommen, der so gut es ging durchgezogen wurde. Natürlich war es dann am Schluss ohne zu wissen, wann es wirklich wieder losgeht, mental eine Herausforderung.



Stefan Pfeil im Jahr 2025:

Hoffentlich noch fit und gesund, sodass ich der Mannschaft auch im Spätherbst meiner aktiven Karriere noch weiterhelfen kann.



Unsere Damenmannschaft in Nebelberg:

Absolutes Aushängeschild das Nebelberg in ganz Oberösterreich bestens repräsentiert. Das fußballerische Niveau ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Mittlerweile hat sich unsere Damenmannschaft ja auch zu einer Art Bezirksauswahl entwickelt. Ich kann nur empfehlen, sich selber davon zu überzeugen.



Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, ganz klar.



Robert Lewandowski oder Erling Haaland?

Erling Haaland



Real Madrid oder FC Barcelona?

Real Madrid



Champions League Sieger 2022:

Mein Wunsch wäre Borussia Dortmund.



Lieblingsapp?

mittlerweile Snapchat



Ligaportal.at:

Ein Muss für alle Fussballinteressierten

Fotocredit: Markus Lauss (Union Nebelberg)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!