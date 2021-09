St. Stefans Goalgetter Patrik Lindorfer im Wordrap!

Details Montag, 06. September 2021 16:37

Seit 2004 durchlief Patrik Lindorfer die Nachwuchsteams der Union Waldmark St. Stefan, um nun Woche für Woche für die Kampfmannschaft seines Heimatvereins aufzulaufen. In der aktuellen Saison läuft es sehr gut für die Kicker in der 2. Klasse Nord-West. Einen großen Anteil daran hat auch Patrik Lindorfer, der in den ersten vier Spielen sechs Mal über einen Treffer jubeln konnte. Ligaportal.at bat den Goalgetter zum Wordrap!

Union Waldmark St. Stefan:

Top geführter Heimatverein & Herzensverein mit den besten Fans. Das wichtigste ist bei uns der Zusammenhalt. Es gibt nichts Schöneres als mit den besten Freunden Fussball zu spielen.

Trainer Michael Reischl:

Ein absoluter Glücksfall für uns. Menschlich ist er top und hat ein sehr gutes Fussballfachwissen. Er ist bei jedem Training und Spiel mit vollem Einsatz dabei.

Stärken:

Abschluss, Mentalität

Schwächen:

Kopfball, Verlieren ;)

Saisonziel:

Top 2

Meister 2. Klasse Nord-West 2021/22:

Ich denke die Union St. Martin 1b wird schwierig zu schlagen sein, aber wir wollen unbedingt ein Wörtchen mitreden ganz oben!

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Wir sind in Kleinstgruppen laufen gegangen. Und unsere Krafttrainings haben wir alle gemeinsam über Zoom durchgeführt. So hat das dann auch Spaß gemacht wenn man alle wieder mal gesehen hat. :-)

Facebook oder Instagram?

Instagram

Lieblingsverein:

FC Bayern München

Champions League Sieger 2022:

FC Bayern München

Erling Haaland oder Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski

David Alaba oder Marko Arnautovic?

David Alaba

Meister 2021/22

- Österreichischer Bundesliga:

FC Red Bull Salzburg

- Deutsche Bundesliga:

FC Bayern München

- Serie A:

Inter Mailand

- Ligue 1:

Paris SG

- Primera Divison:

Real Madrid

Ligaportal.at:

Ein Muss für alle Fussballfans :-)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!