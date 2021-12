,,Die 1. Klasse ist das Ziel.‘‘ – Hannes Lauss, Sektionsleiter der Union Nebelberg, im Interview mit Ligaportal

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 11:04

Man startete gut in die Saison, besiegte den jetzigen Tabellenführer aus St. Stefan fulminant mit 1:5 auf fremden Boden und bekam sechs Spiele in Folge kein Gegentor. Nach dreizehn gespielten Partien in der 2. Klasse Nord-West stehen die Union Nebelberg auf Platz 4. Gemeinsam mit Sektionsleiter Hannes Lauss lassen wir die Hinrunde Revue passieren und klären natürlich die Meisterfrage.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Lauss: ,,Wir sind sehr gut in die neue Saison gestartet, mussten aber zwischenzeitlich wichtige Punkte liegen lassen. Zum Ende hin kamen wir nochmal richtig gut ins Rollen, waren insgesamt sechs Spiele in Folge ungeschlagen. Am Ende sind es nur vier Punkte zur Tabellenspitze, im Frühjahr ist alles offen.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Lauss: ,,Wissen tut man es in diesen Zeiten nie, aber wir hoffen und glauben, dass wir die Saison beenden können.‘‘

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Lockdown fit?

Lauss: ,,Bis jetzt hatte die Mannschaft frei. Wir starten nun mit Grundlagen der Ausdauer, leichte Läufe. Ab Jänner geht’s dann weiter mit Intervallläufe und ab Februar hoffen wir natürlich, dass wir wieder gemeinsam am Platz trainieren können.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Lauss: ,,Wir hoffen natürlich, die Union Nebelberg.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Lauss: ,,Bis dato ist nichts bekannt. Leider müssen wir vermutlich die ganze Rückrunde auf unseren Goalgetter Stefan Pfeil verzichten, der verletzungsbedingt ausfällt.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Lauss: ,,Natürlich die 1. Klasse – wir wollen unbedingt aufsteigen und wir möchten konstanter werden, auch schwierige Spiele gewinnen und über 90 Minuten am Platz für den Sieg kämpfen.‘‘

