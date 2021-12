,,Wir wollen junge Burschen aus dem Ort weiterentwickeln.‘‘ – Stefan Zauner, Sportlicher Leiter der Union Herzogsdorf/Neußerling, im Interview mit Ligaportal

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 11:07

Die Union Herzogsdorf/Neußerling hatte nicht den leichtesten Start in die neue Saison. Nach einigen Abgängen im Sommer musste man sich in den ersten beiden Partien geschlagen geben. Mit fortlaufender Länge der Saison wurde man immer besser, fügte man Aufstiegsaspirant St. Martin eine der drei Niederlagen zu. Am Ende steht der 6. Tabellenplatz mit 20 Punkte zu Buche. Ligaportal spricht mit dem sportlichen Leiter, Stefan Zauner, über die bisherige Saison.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Zauner: ,,Wir mussten im Sommer viele Abgänge kompensieren, viele Stammspieler haben ihre Karriere beendet. Wir haben diese Abgänge zu 100% mit dem Nachwuchs kompensiert und sind mit dem 6. Platz sehr zufrieden.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Zauner: ,,Grundsätzlich gehen wir schon davon aus, wissen aber nicht, ob uns die Omikron-Variante vielleicht nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ebenso tritt die Impfpflicht in Kraft – wir werden sehen.‘‘

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Lockdown fit?

Zauner: ,,Bis jetzt hatte die Mannschaft nur individuelles Lauftraining. Ende Jänner starten wir hoffentlich wieder am Platz.‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Zauner: ,,Vor der Saison hätte ich noch St. Martin gesagt. St. Stefan oder St. Martin, einer der zwei wird’s machen.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Zauner: ,,Zurzeit ist uns nichts bekannt. Wir wollen junge Burschen aus dem Ort weiterentwickeln und setzen zu 100% auf unseren Nachwuchs. Wir geben den Jungs die nötige Zeit, die sie brauchen.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Zauner: ,,Wir möchten es nicht an einen Platz festmachen. Sowohl individuell als auch als Mannschaft möchten wir weiterwachsen und weiter coole Spiele haben, wo wir jung und frech auftreten.‘‘

