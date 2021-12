,,Wir wollen in die obere Tabellenhälfte!‘‘ – Günter Gahleitner, sportlicher Leiter der Union St. Peter am Wimberg, im Interview mit Ligaportal

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 11:11

Die einzige Mannschaft, die diese Saison auf heimischen Boden noch ungeschlagen ist, nämlich die Union St. Peter am Wimberg, geht mit gemischten Gefühlen in die Winterpause. Am Ende steht man mit soliden 19 Punkten genau in der Tabellenmitte. Ligaportal spricht mit dem sportlichen Leiter, Günter Gahleitner, über die Hinrunde.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Gahleitner: ,,Mit der sportlichen Entwicklung sind wir zufrieden, mit der Punkteanzahl nicht ganz. Wir haben jedoch die Abgänge unserer tschechischen Legionäre sehr gut kompensiert.

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Gahleitner: ,,Es wäre sehr schade, wenn wir die Saison wieder abbrechen würden. Inzwischen sind die Vereine sehr gut auf die Maßnahmen eingestellt.‘‘

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Lockdown fit?

Gahleitner: ,,Bis jetzt standen wir im virtuellen Austausch mit der Mannschaft. Es wird individuell daheim trainiert. Ab Jänner hoffen wir dann wieder in gewohnter Form.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Gahleitner: ,,St. Stefan vor St. Martin.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Gahleitner: ,,Einen fixen Zugang haben wir bereits, Thomas Pühringer von Kleinzell wird unseren Kampfmannschaftskader erweitern. Wir sind gut gerüstet in der Breite und suchen nicht zwingend nach weiteren Verstärkungen. Wenn sich jedoch eine Gelegenheit ergibt, die finanziell und auch in die Mannschaft passt, wären wir nicht abgeneigt.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Gahleitner: ,,Wir wollen in die obere Tabellenhälfte, als Saisonziel steht das 1. Drittel der Tabelle. Als Mannschaft wollen wir das Spiel nach vorn verbessern. Überzahlsituation generieren, Torchancen kreieren und natürlich mehr Tore schießen.‘‘

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!