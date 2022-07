Union Feldkirchen/Donau mit 6 neuen Kräften und 7 Abgängen

Details Samstag, 09. Juli 2022 10:56

In der ersten coronabedingt abgebrochenen Meisterschaft der 1. Klasse Nord zierte die Union Feldkirchen/Donau das Ende der Tabelle. Im darauffolgenden Jahr mischte die Union die Liga auf und stand am zweiten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison setzte sich die Feldkirchener Berg- und Talfahrt aber fort, landeten die Mannen von Trainer Johannes Wild, der nach dem Ende der Ära von Marcus Büsdorf und der interimistischen Leitung durch Stefan Lackinger im Winter die Verantwortung übernommen hatte, mit nur 19 gesammelten Punkten am letzten Rang und mussten den schweren Gang in die 2. Klasse Nord-West antreten. "Nach einigen Abgängen haben wir eine Präsenz im Abstiegskampf erwartet, hatten aber gehofft, die Klasse halten zu können. Wir haben bis zum Schluss auch darum gekämpft, konnten das Ruder aber nicht herumreißen", erklärt Sportchef Bernhard Reiter.

Schießbude der Liga

Das Schlusslicht ergatterte im Herbst lediglich acht Punkte, auch in der Rückrunde wanderten nur bescheidene elf Zähler auf das Konto. Die Kicker aus dem oberen Mühlviertel feierten drei Heimsiege und fuhren in der Fremde zwei "Dreier" ein. Während immerhin zwei Mannschaften weniger Treffer bejubeln durften, avancierte der Absteiger mit satten 76 Gegentoren zur Schießbude der Liga. "Auch aus wirtschaftlichen Gründen haben wir vor geraumer Zeit abgespeckt, weshalb die Erwartungshaltung nicht allzu hoch war. Es war vom Anfang bis zum Ende ein zähes Jahr und konnten dem Abstieg nicht entrinnen", so Reiter. "Auch wenn wir von Beginn an in der unteren Tabellenregion präsent waren, war die Chance auf den Klassenerhalt über weiter Strecken intakt, den nötigen Lauf dazu konnten wir aber leider nicht starten".

Massive Kaderveränderung

Beim Trainingsauftakt am kommenden Montag wird Coach Wild einen stark veränderten Kader vorfinden. Mit Maximilian Czizek, Jakob Habringer, Lukas Hinterleitner und Raphael Mair (alle Ottensheim), Antonio Coric (Asten) sowie Muamer Göktas (Aschach/Donau) haben gleich sechs Akteure den Absteiger verlassen. Zudem hängt Torwart Patrick Schwarzbauer die Handschuhe an den Nagel. Mit Alexander Raffeiner (Admira Linz), Lukas Rauch (Alkoven), Florian Silber (Niederwaldkirchen) und Kevin Krauss (Strengberg) stehen vier Neuerwerbungen zur Verfügung. Während Andreas Gastinger nach dem Ende der Leihe von Neufelden wieder zurückkehrt, greift Thomas Sonnleitner nach einem Auslandsstudium in Portugal wieder ins Geschehen ein. Zudem möchte es Manuel Mühleder nach einer längeren Pause wieder wissen. "Das Transferprogramm ist noch nicht abgeschlossen und führen derzeit einige Gespräche, demzufolge kann in der nächsten Woche noch etwas passieren. Aufgrund der vielen Abgänge mussten wir reagieren und haben einige neue Spieler geholt. Darüberhinaus geben wir aber unseren Talenten eine Chance, sollen die Jungen in absehbarer Zeit hineinwachsen", infortmiert der Sportchef über die aktuelle Personalsituation.

Ehestmöglicher Wiederaufstieg erwünscht

Am nächsten Freitag bestreit die Union das erste Testspiel und trifft dabei auf den SV Pasching. Nach dem Abstieg ist man in Feldkirchen um die Trendwende bemüht und möchte in nicht allzu ferner Zukunft wieder in die 1. Klasse zurückkehren. "Es geht zunächst darum, den Abstieg aus den Köpfen zu bringen und wieder in die Spur zu finden. Nach der massiven Kaderveränderung muss Coach Wild eine neue Mannschaft finden. Das kann relativ rasch gehen, aber auch Probleme bereiten. Demzufolge müssen wir die Entwicklung abwarten und möglicherweise die nötige Geduld aufbringen", meint Bernhard Reiter. "Auch wenn uns keine einfache Saison erwartet, nehmen wir uns einiges vor und streben einen Top-Drei-Platz an. Sollten wir in der Hinrunde vorne dabei sein, werden wir im Winter unter Umständen reagieren und uns möglicherweise verstärken. Auch wenn aktuell die Mannschaftsfindung bzw. die Entwicklung des Teams im Vordergrund steht, ist der Wiederaufstieg ein Thema und werden versuchen, in den nächsten beiden Jahren in die 1. Klasse zurückzukehren".

