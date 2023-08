Aufbruchstimmung in Niederwaldkirchen

Details Freitag, 04. August 2023 11:47

In der jüngeren Vergangenheit war die Union Ascendor Niederwaldkirchen zumeist in der unteren Tabellenregion der 2. Klasse Nord-West präsent, in der letzten Saison wussten die Mannen von Trainer Gernot Bachmaier, der seit wenigen Wochen vom zuletzt in Aigen tätig gewesenen Thomas Ganser unterstützt wird, aber zu gefallen. Die Kicker aus dem oberen Mühlviertel sammelten im Herbst 13 Punkte, fuhren im Frühjahr 16 Zähler ein, absolvierten eine stabile Meisterschaft und landeten als Fünfter in der oberen Hälfte der Tabelle. "Es war eine schwierige Saison, zumal wir aufgrund einer kaputten Drainage in der Hinrunde sämtliche Matches in der Fremde austragen und im Frühjahr am Stück elf Heimspiele bestreiten mussten. Auch wenn wir aufgrund des dichtgedrängten Feldes auch den neunten Rang belegen hätten können, hat unsere Mannschaft sich ordentlich präsentiert, die Erwartungen übertroffen und sind mit dem Abschneiden überaus zufrieden", erklärt Funktionär Christian Königstorfer.

Viele Tore, vorne und hinten

Die Union feierte fünf Heimsiege und behielt in der Fremde vier Mal die Oberhand. Lediglich die Top-Drei der Tabelle trafen öfter ins Schwarze - Jakob Simader zeichnete für 19 der insgesamt 50 Niederwaldkirchener Treffer verantwortlich, aber auch nur drei Teams kassierten mehr Gegentore. "Vorne hat es ausgezeichnet funktioniert, in der Defensive ist aber Luft nach oben vorhanden und haben auf die zu vielen Gegentore in der Transferzeit reagiert. In Summe hat es aber gepasst und blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück", so Königstorfer.

Ein Rückkehrer und zwei neue Kräfte - Fragezeichen hinter Top-Torjäger

Jakob Simader ist inzwischen Kooperationsspieler bei Bezirksligist Arnreit, weshalb der Top-Torjäger in der neuen Saison vermutlich nicht regelmäßig das Niederwaldkirchener Trikot wird überstreifen können. Darüberhinaus verzeichnet der Fünfplatzierte keine Abgänge. Nach einem Gastspiel in Reichenau kehrte Marius Cioara an seine alte Wirkungsstätte zurück, soll der 41-jährige Rumäne die Defensive stabilsieren. Mit dem Bosnier Edin Sarhatlic steht ein Offensivspieler zur Verfügung, Hasan Handzic (Edelweiß Linz) ergänzt den Kader.

Präsenz im Aufstiegskampf erwünscht

Im Rahmen der Vorbereitung bestritten die Kicker aus dem Bezirk Rohrbach bislang drei Testspiele: 2:1 gegen Herzogsdorf, 1:2 gegen St. Martin 1b und 0:3 gegen St. Veit. Am heutigen Abend ist die Union Peilstein der nächste Gegner - in der kommenden Woche wird zwei Mal getestet (am Dienstag gegen Haslach und am darauffolgenden Freitag gegen Aschach. "Vor wenigen Wochen haben wir das 50-jährige Vereinsjubiläum gebührend geführt, ist aktuell eine Aufbruchstimmung zu spüren. Nach der ordentlichen letzten Saison wird seitens des Vorstandes die Latte ein Stück weit höher gelegt und eine Präsenz im Aufstigskampf angestrebt", weiß Christian Königstorfer. "Ich persönlich bin nicht ganz so euphorisch und erwarte einen Top-Fünf-Platz. Aber wenn man sich unter den Top-Fünf in der Tabelle bewegt, kann man auch ganz vorne mitmischen".

