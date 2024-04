Sarleinsbach im Frühjahr noch sieglos – SK Kleinzell feiert Auswärtssieg

Details Montag, 15. April 2024 21:43

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte der SK Kleinzell bei der Union Sarleinsbach. Während die Gäste in der Vorwoche nach zwei Pleiten zum Auftakt den ersten Saisonsieg feiern konnten, starteten die Sarleinsbacher mit zwei Unentschieden und einer Niederlage in die Rückserie. Auch im vierten Spiel der Saison blieb man vor heimischer Kulisse sieglos, genauer gesagt ohne Punktgewinn.

Schürz schockt Hausherren früh

Die Gäste reisten etwas ersatzgeschwächt nach Sarleinsbach, fand man zu Beginn – auch wenn die Tabellensituation eine andere Sprache spricht – einen spielfreudigen und etwas muntereren Gegner vor, der früh auch erste Chancen hatte, diese aber kläglich vergab. Effektiver präsentierte sich hingegen Kleinzell: In Minute acht konnte Felix Schütz in Szene gesetzt werden, der gegnerischen Abwehr entwischen und zur frühen Führung einschieben. Im weiteren Spielverlauf fand der Favorit dann auch besser in die Partie und kurz vor dem Pausenpfiff schockte man eine eigentlich in der Anfangsphase so starken Gastgeber erneut. Jaroslav Prasek konnte sich im Alleingang schön durchsetzen und den 2:0-Pausenstand herbeiführen.

K.O. für Sarleinsbach: Prasek schnürt Doppelpack

In der zweiten Hälfte dann ein ähnliches Bild wie gegen Ende des ersten Abschnitts: Sichtlich beflügelt von der Führung machten die Gäste dort weiter, wo man zu vor aufgehört hatte – mit sicherem, gefälligen Offensivfußball. Knapp zehn Minuten gespielt war es erneut eine Einzelaktion von Prasek, die den nächsten Treffer brachte: Der tschechische Legionär ließ sehenswert zwei Abwehrspieler aussteigen und verwertete eiskalt zur 3:0-Vorentscheidung. Die Hausherren hatten ab da auch nichts mehr entgegenzusetzen, auch wenn in Minute 67 der Anschlusstreffer durch Philip Tausch gelang. Am Ende war es aber nach Startschwierigkeiten doch ein ungefährdeter Sieg für den Sportklub.

Sarleinsbach tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 20:15 Uhr, bei UFC Rohrbach-Berg 1b an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt der SK Kleinzell die Union Ganserlifte St.Peter.

Stimme zum Spiel

Harald Würzl (Trainer SK Kleinzell):

„Für uns war es wichtig, nach dem zwei Niederlagen zum Start wieder in die Spur zu kommen. Das ist uns gut gelungen in den letzten beiden Matches. Wir sind jetzt am dritten Tabellenplatz, die Situation passt für uns. Der Fehlstart hat seinen Grund, wir haben einige Verletzte – da muss man erst herausfinden, wohin die Reise geht. Wir sind jetzt in Lauerstellung, mal sehen wie es weitergeht. Es gilt natürlich immer alles auf den Platz zu bringen, um gewisse Spieler zu kompensieren."

Die Besten: Pauschallob Kleinzell

2. Klasse Nord-West: DSG Union Sarleinsbach – SK Kleinzell, 1:3 (0:2)

67 Philip Tausch 1:3

55 Jaroslav Prasek 0:3

45 Jaroslav Prasek 0:2

8 Felix Schürz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.