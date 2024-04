TSU Kirchberg/Donau gerät gegen SU Kollerschlag unter die Räder

Details Montag, 22. April 2024 21:17

Die TSU Kirchberg/Donau kam gegen die SU Kollerschlag mit 0:5 unter die Räder. Die Sportunion Kollerschlag hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten von Kollerschlag ausgegangen.

Fünf verschiedene Torschützen

Für das erste Tor sorgte Tobias Thaller. In der achten Minute traf der Spieler der Sportunion Kollerschlag in Form eines abgefälschten Distanzschusses ins Schwarze. Bereits in der 14. Minute erhöhte Manuel Ecker den Vorsprung von Kollerschlag. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Stöger in der 29. Minute:

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Kollerschlag zum 0:3 Kapitän #10 Stöger schlenzt den Ball nach Muster Vorarbeit von #13 F.Lorenz in den Winkel. Marke: Traumtor patrick Lorenz, Ticker-Reporter

Kirchberg/D. ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der Sportunion Kollerschlag. Für das 4:0 von Kollerschlag sorgte Daniel Reischl, der in Minute 78 mit einem satten Flachschuss zur Stelle war. Marcel Zimmermann schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 5:0 für die Sportunion Kollerschlag in die Höhe. Mit dem Spielende fuhr die Sportunion Kollerschlag einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die TSU Kirchberg ob der Donau klar, dass gegen Kollerschlag heute kein Kraut gewachsen war.

Zahlen und Fakten

Kirchberg/Donau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für die Heimmannschaft bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Kirchberg/D. noch kein einziges Mal. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Kollerschlag – die TSU Kirchberg ob der Donau bleibt weiter unten drin. Im Angriff von Kirchberg/Donau herrscht Flaute. Erst 16-mal brachte Kirchberg/D. den Ball im gegnerischen Tor unter. Die TSU Kirchberg ob der Donau musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kirchberg/Donau insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Kirchberg/D. aktuell nur Position elf bekleidet.

Bei der Sportunion Kollerschlag präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Der Sieg über die TSU Kirchberg ob der Donau, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Kollerschlag von Höherem träumen. Die Sportunion Kollerschlag verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Kirchberg/Donau ist Kollerschlag weiter im Aufwind.

Der nächste Gegner von Kirchberg/D, welcher in zwei Wochen, am 05.05.2024, empfangen wird, ist die Union Ascendor Niederwaldkirchen. Für die Sportunion Kollerschlag geht es am kommenden Freitag bei der SPG Walding/Rottenegg weiter.

2. Klasse Nord-West: TSU Kirchberg ob der Donau – Sportunion Kollerschlag, 0:5 (0:3)

86 Marcel Zimmermann 0:5

78 Daniel Reischl 0:4

29 Michael Stöger 0:3

14 Manuel Ecker 0:2

8 Tobias Thaller 0:1

