UFC Rohrbach-Berg macht in 1b-Derby halbes Dutzend an Rückrundensiegen voll

Details Samstag, 11. Mai 2024 15:52

In einer einseitigen Begegnung der 22. Runde der 2. Klasse Nord-West sicherte sich der UFC Rohrbach-Berg 1b einen klaren 3:0-Erfolg gegen die Union Putzleinsdorf 1b. Nach einem 5:0-Kantersieg im Hinspiel behielt der Favorit auch am Samstagnachmittag klar die Oberhand und fuhr im Frühjahr den sechsten "Dreier" ein. Der Tabellenvorletzte hingegen stand auch in der Raiffeisen Arena mit leeren Händen da und musste im zehnten Auswärtsspiel die neunte Niederlage einstecken.

Favorit mit komfortabler Führung

Die Partie begann mit hohem Tempo von Seiten der Hausherren, die bereits in der 8. Minute durch einen strammen Schuss von Matthäus Gahleitner ihre Absichten klar machten, obwohl der Ball sein Ziel verfehlte. Die anhaltende Dominanz führte schließlich in der 18. Minute zum Erfolg, als Gahleitner, nach einer hervorragenden Kombination mit Noah Bernhard, das Leder zum 1:0 einschob. Dieser frühe Treffer gab dem UFC weiteren Auftrieb, während Putzleinsdorf sich schwer tat, eine Antwort zu finden.

Nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause erhöhte der Favorit die Führung. Nach einem Eckball von Bernhard war es Jonas Wöß, der den Ball per Kopf zum 2:0 in die Maschen setzte. Die Gastgeber gingen mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause, während die Putzleinsdorfer ohne nennenswerte Torchance blieben.

Gahleitner schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit zeigte ein ähnliches Bild. Der UFC blieb am Drücker und suchte nach weiteren Toren. Die Bemühungen der Heimischen wurden in der 55. Minute belohnt, als Gahleitner erneut zuschlug und nach einem langen Ball das 3:0 erzielte. Dieser Doppelpack des Stürmers unterstrich seine ausgezeichnete Form und die Überlegenheit seines Teams.

Obwohl das Ergebnis bereits recht eindeutig war, drängte Rohrbach weiter auf das Tor der Gäste. In der 77. Minute hatte Gahleitner die Chance auf seinen dritten Treffer, verpasste jedoch knapp. Auch weitere Chancen, wie ein starker Distanzschuss, der nur die Latte traf, und mehrere geblockte Versuche zeigten die Entschlossenheit der Rohrbacher, das Spiel noch deutlicher zu gestalten. Doch trotz dieser Überlegenheit blieb es beim 3:0.

Philipp Aigner (Coach UFC Rohrbach-Berg 1b) :

"Ein Derby ist immer was besonderes und wir waren top motiviert uns heute die drei Punkte zu holen. Insgesamt war es ein hochverdienter Heimsieg und mich freut es, dass wir heute wieder zu Null bleiben konnten, da wir im Training sehr viel an der Defensive arbeiten"

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft bzw Matthäus Gahleitner

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Nikolaus Barth erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.