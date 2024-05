7:1! Fast-Meister fegt Union Kollerschlag vom Platz

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:27

Im Rahmen der 22. Runde der 2. Klasse Nord-West zeigte die Union St. Peter/Wimberg eine beeindruckende Vorstellung und feierte ein 7:1-Schützenfest gegen die Sportunion Kollerschlag. Als einziges Team der Liga ist die Pfister-Elf 2024 noch ungeschlagen und in wenigen Wochen vermutlich erstklassig. Denn zum Meistertitel fehlen St. Peter nur noch vier Punkte. Nach einer 2:6-Pleite im Hinspiel schlug es im Kollerschlager Kasten auch am Sonntagnachmittag heftig ein.

Tabellenführer erzwingt früh die Vorentscheidung

Das Spiel begann mit hohem Tempo seitens des Tabellenführers, der von Anfang an seine Überlegenheit demonstrierte. Bereits in der 8. Minute eröffnete Jiri Vlcek mit einem eleganten Heber über Gästegoalie Alexander Winkler das Torfestival und brachte die Heimmannschaft in Führung. Die Dominanz setzte sich fort und in der 13. Minute erhöhte Stefan Berndorfer mit einem präzisen Schuss ins lange Eck auf 2:0. Die Situation spitzte sich für die Gäste weiter zu, als St. Peter-Kapitän Philipp Radler in der 41. Minute einen Kunstschuss aus 20 Metern sehenswert ins Eck setzte und auf 3:0 stellte. Kollerschlag erzielte kurz darauf durch ein Missverständnis in St. Peters Abwehr den Anschlusstreffer zum 3:1 - Silas Neumüller setzte den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Hausherren legen vier Tore nach

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete, mit einem weiterhin starken St. Peter/Wimberg. In der 62. Minute nutzte Berndorfer eine Umschaltsituation, um den Ball zum 4:1 über Torhüter Winkler zu lupfen. Nur sechs Minuten später setzte Julian Neumüller mit einem langen Flankenball, der direkt im Netz landete, noch einen drauf. Das halbe Dutzend machte Vlcek in der 79. Minute voll, indem er den Ball scharf ins Eck schoss. Den Schlusspunkt setzte Nedzad Majdancic in der 86. Minute mit einem weiteren eindrucksvollen Tor, das die Überlegenheit des Tabellenführers unterstrich.

2. Klasse Nord-West: St. Peter : Kollerschlag - 7:1 (3:1)

86 Nedzad Majdancic 7:1

79 Jiri Vlcek 6:1

69 Julian Neumüller 5:1

63 Stefan Berndorfer 4:1

43 Eigentor durch Silas Neumüller 3:1

41 Philipp Radler 3:0

13 Stefan Berndorfer 2:0

8 Jiri Vlcek 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter patrick Lorenz erstellt.

