Niederwaldkirchen: Erster Punktgewinn seit 2013 gegen SPG Walding/Rottenegg

Details Dienstag, 14. Mai 2024 00:15

In der oberösterreichischen 2. Klasse Nord-West traf am Sonntag am 22. Spieltag die Union Ascendor Niederwaldkirchen zu Hause auf die Spielgemeinschaft Walding/Rottenegg. Es scheint eine sehr klare Partie zu werden, denn Niederwaldkirchen konnte seit Mai 2013 keinen Zähler mehr gegen die Waldinger einfahren. Auch wenn man den Blick auf die Tabelle wirft, schien der Vorteil in dieser Partie klar bei Walding/Rottenegg zu liegen, die als Zweitplatzierte in dieses Duell gegen die Sechstplatzierten aus Niederwaldkichen gingen.

Mit zwei Standardtoren in die Halbzeit

Trotz mehrerer Ausfälle, unter anderem von Stürmer Tobias Tischler auf Seiten der Union und mehreren Leistungsträgern der Spielgemeinschaft, schafften es beide Trainer eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld zu schicken.

Das Spiel ist von Anfang an nicht so einseitig wie es die Statistiken vermuten ließen. Dennoch geht der Favorit durch Lukas Tausch in der 8. Minute in Führung. Nach einem Eckball bringen die Gäste den Ball aufs Tor, dieser kann aber von der Defensive der Hausherren auf der Linie geklärt werden. Der Klärungsversuch landet allerdings vor den Füßen von Tausch, der den Ball über die Linie köpfen. Nach dem 0:1 erwacht das Heimteam und kann in der 23. Minute durch eine trickreiche Eckballvariante den Ausgleich durch Edin Sarhatlic erzielen.

Später Ausgleich und nervenzerreißende letzte Minute

„Nach der Halbzeitpause ist Walding besser aus der Kabine gekommen. Unsere Jungs haben leider noch etwas geschlafen“, beschreibt Vereinsobmann Wolfgang Hartl die ersten Minuten nach Wiederanpfiff. Aus ihrer Überlegenheit resultiert der erneute Führungstreffer für die Spielgemeinschaft in der 61. Minute. Thomas Eder macht sich einen Abwehrfehler der Niederwaldkirchner Hintermannschaft zunutze und schiebt den Ball eiskalt ins lange Eck ein. Ähnlich wie in der ersten Hälfte, braucht die Union Nierwaldkirchen zuerst ein Gegentor, um aufzuwachen. Danach nehmen die Hausherren sich beherzt um das Spiel an, und kommen auch zu der einen oder anderen Chance, werden aber immer wieder von den Gästen mit Chancen in ihre Hälfte gezwungen. In der 84. Minute dann ein Geniestreich der Hausherren: Aus dem Spielaufbau spielen sie einen hohen Diagonalball auf Edin Sarhatlic, dieser nimmt sich den Ball perfekt mit und legt dann im 16er quer auf Alexander Perkmann, der den Ball nur mehr einzuschieben braucht. In der Schlussphase drückt der Zweite der Liga weiter auf den vermeintlichen Siegestreffer, doch keine der Chancen findet den Weg ins Tor. „Am Ende waren wir froh als der Schiedsrichter die Partie abgepfiffen hat, denn am Schluss war es sehr brenzlich“, sagt Hartl.

Wunder geglückt

Mit dem späten Ausgleich holte die Union Niederwaldkirchen ihren erst 5. Punkt gegen Walding/Rottenegg. „Es tut immer gut gegen den Angstgegner zu punkten, gerade gegen den zweiten ist ein Punkt vollkommen in Ordnung. Aber wir haben noch ein sehr schwieriges Restprogramm vor uns“, sagt Hartl mit Blick in die Zukunft.

