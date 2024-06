4:1 gegen Kollerschlag! SK Kleinzell fixiert Podestplatz

Im Trölsparkstadion setzte sich der SK Kleinzell am Samstagnachmittag mit einem klaren 4:1 gegen die Sportunion Kollerschlag durch. Knapp 200 Besucher bekamen am vorletzten Spieltag der 2. Klasse Nord-West eine interessante Partie zu sehen, in der vor allem Jaroslav Prasek und Michael Willnauer glänzten. Schon in der ersten Halbzeit konnten die Kleinzeller die Weichen auf Sieg stellen, ließen auch nach der Pause nichts anbrennen und fixierten mit dem 14. Saisonsieg den dritten Tabellenplatz.

Spannende erste Halbzeit

Die Gastgeber legten sofort los und kamen bereits in der 6. Minute zu ihrer ersten Chance durch Jaroslav Prasek, doch Kollerschlags Torwart Tim Löffler konnte den Versuch parieren. In der 11. Minute hatte Felix Schürz eine weitere Gelegenheit für die Kleinzeller, aber sein Kopfball landete in den Armen des Schlussmannes.

In der 15. Minute kam es zu einem Elfmeter für die Hausherren. Prasek trat an und verwandelte eiskalt durch die Mitte zur 1:0-Führung. Nur neun Minuten später konnte Filip Bakule nachlegen und erhöhte mit einem überlegten Schuss ins Eck auf 2:0. Trotz der klaren Führung der Kleinzeller gaben die Gäste nicht auf und kam in der 38. Minute durch Daniel Reischl nach einer Ecke per Kopfball zum 2:1-Anschlusstreffer.

Prasek und Willnauer machen Sack zu

Nach der Pause zeigte sich Kollerschlag aktiver und bemühte sich um den Ausgleich. Doch in der 54. Minute war es erneut Prasek, der den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte und mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte. Die Kursa-Elf hatte in dieser Phase das Spiel fest im Griff, ließ jedoch auch einige Chancen ungenutzt. So traf Schürz nur Aluminium und konnte sich nicht in die Torschützenliste eintragen.

Den Schlusspunkt setzte Michael Willnauer in der 64. Minute, als er einen abgefälschten Freistoß zum 4:1-Endstand ins Netz beförderte. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es bei diesem deutlichen Ergebnis. Die Gastgeber sicherten sich damit einen verdienten Heimsieg und konnten die Partie erfolgreich abschließen.

Stimme zum Spiel:

Tobias Hutsteiner, Kapitän der Sportunion Kollerschlag: "Die Niederlage ist verdient dennoch war die Bereitschaft und der Einsatz in Ordnung. Der Spielverlauf war nicht auf unserer Seite und nahezu jeder Fehler wurde mit einem Gegentreffer bestraft. Zudem kam auch noch Pech im eigenen Abschluss dazu. Nun gilt es die schwierige Rückunde abzuhaken und den Fokus auf die neue Saison zu richten."

2. Klasse Nord-West: Kleinzell : Kollerschlag - 4:1 (2:1)

64 Michael Willnauer 4:1

54 Jaroslav Prasek 3:1

38 Daniel Reischl 2:1

24 Filip Bakule 2:0

15 Jaroslav Prasek 1:0

