Union St. Peter/Wimberg krönt sich mit 7:0-Schützenfest zum Meister

In einem beeindruckenden Spiel der 25. Runde der 2. Klasse Nord-West setzte sich die Union St. Peter/Wimberg mit einem klaren 7:0 gegen Sarleinsbach durch und krönte sich mit dem 19. Saisonsieg zum Meister. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 4:0, ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach und feierten nach dem Schlusspfiff ausgelassen den Meistertitel.

Meistertitel ist früh in trockenen Tüchern

Das Spiel begann fulminant für den Tabellenführer. Bereits in der sechsten Minute erzielte Simon Vierlinger nach einem schönen Pass in die Tiefe das 1:0. Der frühe Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb und sie setzten Sarleinsbach von Beginn an unter Druck. In der 13. Minute erhöhte Stefan Berndorfer nach einem verlängerten Ball auf 2:0 und das Heimteam zeigte sich weiterhin torhungrig.

In der 23. Minute war es Jiri Vlcek, der nach einer schönen Vorarbeit von Kapitän Philipp Radler zum 3:0 vollendete. St. Peter spielte sich in einen Rausch, und Sarleinsbach fand keine Mittel, um dem Offensivdrang der Gastgeber etwas entgegenzusetzen. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Berndorfer auf 4:0 und sorgte damit bereits für eine Vorentscheidung.

Lackner erzielt 100. St. Peterer Saisontreffer

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. St. Peter blieb weiterhin spielbestimmend und drängte auf weitere Tore. In der 58. Minute fiel das 5:0, als Vlcek nach einem Ballverlust der Sarleinsbacher vor dem Strafraum den Ball querlegte und der eingewechselte Gerald Lackner nur noch den Fuß hinhalten musste. Damit erzielte der Ligaprimus bereits das 100. Tor in dieser Saison – ein bemerkenswerter Meilenstein.

Nur vier Minuten später machte Berndorfer mit seinem drittenn Treffer des Tages das halbe Dutzend voll. Vierlinger war zuvor im Sechzehner an zwei Gegenspielern vorbei getanzt, und Berndorfer musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Der Offensivdrang der Gastgeber schien ungebremst, und in der 70. Minute war es erneut Vierlinger, der nach einem Pass von Simon Starlinger den 7:0-Endstand markierte.

Auch in den Schlussminuten blieb St. Peter gefährlich und hatte durch Paul Gahleitner und Vierlinger weitere Möglichkeiten, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Sarleinsbach hatte in der 89. Minute durch einen Kopfball von Andreas Appl eine seltene Torchance, doch der Ball ging knapp neben das Tor.

Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute war der Jubel bei der Union St. Peter/Wimberg groß. Die Mannschaft hatte nicht nur einen eindrucksvollen 7:0-Sieg eingefahren, sondern sich auch vorzeitig den Meistertitel gesichert. Die Feierlichkeiten nahmen ihren Anfang.

Stimmen zum Spiel bzw. Meistertitel:

Kapitän Philipp Radler und Silas Neumüller: " Unglaubliches Spiel. Einfach nur geil und jetzt alle auf nach Malle!"

Bastian Gahleitner: "Leider keine Scouts da. Aber egal. Diese Saison überstrahlt alles. Am meistem freue ich mich, keine Luftduelle mehr mit Tom Appl Tom zu haben ;)."

Simon Vierlinger: "Jetzt zwei Tage wach und Montag frei. Dann schauen wir mal weiter."

Erstellt von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek (3855 Bonuspunkte)

2. Klasse Nord-West: St. Peter : Sarleinsbach - 7:0 (4:0)

70 Simon Vierlinger 7:0

63 Stefan Berndorfer 6:0

57 Gerald Lackner 5:0

45 Stefan Berndorfer 4:0

23 Jiri Vlcek 3:0

13 Stefan Berndorfer 2:0

5 Simon Vierlinger 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.