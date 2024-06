Union St. Peter/Wimberg verabschiedet sich mit 20. Saisonsieg Richtung 1. Klasse

Details Freitag, 07. Juni 2024 20:34

Im letzten Spiel der 2. Klasse Nord-West-Saison setzte sich die Union St. Peter/Wimberg am Freitagabend klar mit 3:0 gegen den UFC Rohrbach-Berg 1b durch. Der frischgebackene Meister dominierte die Partie von Anfang an, zeigte eine starke Leistung und verabschiedete sich mit dem 20. Saisonsieg Richtung 1. Klasse.

Meister mit früher Führung

Bereits in der Anfangsphase machte St. Peter Druck und erarbeitete sich mehrere Ecken. Der dritte Corner in der 6. Minute sorgte für die erste gefährliche Situation, doch Gästegoalie Lukas Weidinger war zur Stelle. Es dauerte aber nicht lange, bis die Hausherren jubeln konnten. In der 9. Minute traf Jiri Vlcek zum 1:0. Die frühe Führung brachte zusätzliche Sicherheit ins Spiel des Aufsteigers.

In der Folgezeit kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen, auch wenn es zwischenzeitlich ausgeglichener wurde. Die Gäste kamen ebenfalls zu Chancen, wie beispielsweise durch Matthäus Gahleitner Matthäus, der jedoch direkt in die Arme von Torhüter Simon Pichler schoss. Die Partie blieb spannend, und beide Teams zeigten engagierten Einsatz.

Ortner und Eigentor sorgen für klare Verhältnisse

In der 42. Minute gelang es schließlich Kevin Ortner, auf 2:0 für die Gastgeber zu erhöhen. Auch wenn der Treffer etwas umstritten war und nach Abseits aussah, wurde der Treffer anerkannt. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: mit hohem Tempo und einigen guten Chancen auf beiden Seiten. Besonders bemerkenswert war ein Pfostenkopfball von Rohrbachs Simon Eder in der 61. Minute. Doch das Glück war an diesem Tag nicht auf Seiten der Gäste.

In der 65. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Eine schöne Aktion über die linke Seite von Simon Vierlinger, der auf Stefan Berndorfer querlegte, endete letztlich mit einem Eigentor des 1b-Teams.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von Feierlichkeiten. Besonders die Ankündigung von 800 Litern Freibier sorgte für gute Stimmung unter den Zuschauern. In den letzten Minuten kam dann auch noch Rohrbach-Trainer Philipp Aigner ins Spiel, der als Innenverteidiger agierte.

Mit dem Schlusspfiff in der 96. Minute endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:0-Erfolg für die St. Peter/Wimberg. Die Hausherren feierten nicht nur den Sieg, sondern auch den Meistertitel und Aufstieg in die 1. Klasse. Für die Rohrbacher war es eine lehrreiche Saison, die sie trotz der Niederlage mit einem Platz in den Top-5 erfolgreich abschließen konnten.

