Union Kollerschlag feiert zum Saisonauftakt hauchdünnen Heimsieg

In einem spannenden Auftaktspiel der 2. Klasse Nord-West setzte sich die Sportunion Kollerschlag knapp mit 1:0 gegen die SK Admira Juniors durch. Die Begegnung fand in der Fischer Arena statt, da die Brightly Arena aufgrund von Umbauarbeiten noch nicht zur Verfügung steht. Das entscheidende Tor erzielte Saxinger in der 27. Minute nach einem hervorragenden Zuspiel von Eder. Trotz starker Bemühungen der Gäste konnten die Admiraner nicht den Ausgleich erzielen.

Nervöser Beginn

Das Spiel begann mit einer offensiven Phase der Gäste. Bereits in der 5. Minute prüfte Voglsam den Torhüter der Kollerschlager mit einem ersten Abschluss aus 20 Metern, der jedoch direkt auf den Schlussmann ging. Nur drei Minuten später hatte Dobretzberger eine vielversprechende Chance, scheiterte jedoch mit einem Flachschuss am Pfosten.

Kollerschlag brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Ein erster Versuch von Eder in der 17. Minute ging deutlich über das Tor, doch es war ein erstes Zeichen der heimischen Offensive. Nach einer Trinkpause in der 24. Minute fanden die Kollerschlager besser ins Spiel und übernahmen das Kommando.

In der 27. Minute fiel dann das entscheidende Tor des Abends. Nach einem Traumpass von Eder in die Gasse erzielte Saxinger das 1:0 für Kollerschlag. Der Treffer brachte die nötige Ruhe ins Spiel der Heimischen, die in der Folgezeit kompakt und sicher standen. Kurz vor der Pause setzte Eder einen weiteren Akzent, als sein Linksschuss zur Ecke geblockt wurde.

Verteidigung als Schlüssel zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst wenig Aufregung. Beide Mannschaften standen defensiv stabil, und so verliefen die ersten Minuten der zweiten Halbzeit ereignisarm. In der 60. Minute sorgte Eder erneut für Gefahr, als er sich energisch Richtung Tor durchsetzte, jedoch am gegnerischen Schlussmann scheiterte.

Die Gäste bemühten sich weiterhin um den Ausgleich, doch zwingende Torchancen blieben aus. In der 65. Minute traf Kapitän Dallinger per Dropkick nur die Latte, und wenig später verlor Abpfolter die Nerven und trat mit beiden Beinen auf einen Gegenspieler, wofür er die gelbe Karte sah.

In den letzten Minuten des Spiels wurden die Bemühungen der Admiraner zunehmend verzweifelter. Die Kollerschlager verteidigten kompakt und lauerten auf Konter. Moser hatte in der 85. Minute die große Chance, den Sack zuzumachen, vergab jedoch den Matchball.

Die Nachspielzeit von vier Minuten brachte keine weiteren Höhepunkte mehr, und so endete die Partie nach 95 Minuten mit einem verdienten 1:0-Sieg für Kollerschlag. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte die knappe Führung bis zum Schluss verteidigen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter 100%schwoazweiß (9094 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter 100%schwoazweiß mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.