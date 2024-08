Überzeugender Heimsieg: Sarleinsbach dominiert gegen Kirchberg ob der Donau

Details Sonntag, 18. August 2024 23:05

Die DSG Union Sarleinsbach zeigte eine beeindruckende Leistung in ihrem ersten Spiel der 2. Klasse Nord-West gegen TSU Kirchberg ob der Donau. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fanden die Sarleinsbacher in der zweiten Hälfte ihren Rhythmus und sicherten sich mit einem klaren 4:0-Erfolg die ersten drei Punkte der Saison. Die Torschützen Johannes Gahleitner, David Ferdinand Mandl, Fabian Würfl und Tobias Altendorfer sorgten für die Entscheidung in einem spannenden und unterhaltsamen Spiel.

Verhaltener Start und torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit Regen in Sarleinsbach, was den Akteuren das Leben zunächst erschwerte. In den ersten Minuten gab es auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen. Zwar wurde Sarleinsbach im Verlauf der ersten Halbzeit gefährlicher, doch Johannes Gahleitner konnte eine Flanke von Mandl nicht verwerten (35. Minute). Die beste Möglichkeit der Gäste bot sich nach einem Freistoß, bei dem sich der Torwart von Sarleinsbach erstmals beweisen musste (41. Minute).

Die erste Hälfte blieb insgesamt relativ ausgeglichen, ohne dass eine der beiden Mannschaften klare Vorteile hatte. Die Sarleinsbacher waren zwar etwas dominanter, konnten dies jedoch nicht in Tore ummünzen, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte startete Sarleinsbach mit viel Energie und zeigte sofort die gewünschte Reaktion. In der 47. Minute brachte Johannes Gahleitner nach einer erneuten Flanke von Mandl die Hausherren mit 1:0 in Führung. Dies war der Auftakt zu einer dominanten Vorstellung in den verbleibenden Minuten.

Nur acht Minuten später erhöhte David Ferdinand Mandl aus spitzem Winkel auf 2:0 (55. Minute). Die Sarleinsbacher ließen nicht locker und spielten weiter druckvoll nach vorne. In der 62. Minute war es dann erneut eine perfekt getimte Flanke von Moritz Hauer, die Fabian Würfl per Kopf zum 3:0 verwertete.

Kirchberg ob der Donau hatte in der zweiten Hälfte wenige nennenswerte Aktionen. Ein Lattenkracher in der 67. Minute war die erste gefährliche Situation für die Gäste. Doch Sarleinsbach blieb weiterhin die dominierende Mannschaft und zeigte auch in der Schlussphase kein Nachlassen. Trotz des sicheren Vorsprungs hielten sie das Tempo hoch und waren stets auf weitere Tore aus.

Schließlich setzte Tobias Altendorfer in der 90. Minute den Schlusspunkt mit einem weiteren Treffer, der den Endstand von 4:0 besiegelte. Damit sicherten sich die Sarleinsbacher einen überzeugenden Sieg und einen perfekten Start in die neue Saison.

Zusammenfassend war es eine starke Mannschaftsleistung von Sarleinsbach, die nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte ihr volles Potenzial zeigte und verdient als Sieger vom Platz ging. Kirchberg ob der Donau konnte dem Druck nicht standhalten und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

2. Klasse Nord-West: Sarleinsbach : Kirchberg/D. - 4:0 (0:0)

90 Tobias Altendorfer 4:0

62 Fabian Würfl 3:0

55 David Ferdinand Mandl 2:0

47 Johannes Gahleitner 1:0

