Dramatischer Auftakt: SU Herzogsdorf/N. besiegt Aigen/Schlägl mit 2:1

In einem packenden Auftaktpiel der 2. Klasse Nord-West setzte sich SU Herzogsdorf/N. mit 2:1 gegen Union Pöschl Heizung-Kälte Aigen-Schlägl durch. Schon früh konnte Herzogsdorf/N. mit zwei Toren in Führung gehen, doch die Aigen-Schlägler gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. Am Ende reichte es jedoch nicht, um die Niederlage abzuwenden.

Blitzstart für Herzogsdorf/Neußerling

Von Anfang an war klar, dass SU Herzogsdorf/N. keine Zeit verlieren wollte. Bereits in der 4. Minute brachte Felix Hinterkörner die Gäste mit 1:0 in Führung. Ein früher Schock für die Aigen-Schlägler, die sich noch sortieren mussten. Herzogsdorf/N. nutzte das Momentum und erhöhte den Druck. Diese Intensität zahlte sich in der 18. Minute erneut aus, als Sebastian Schierz nach einem Eckball das 2:0 für die Gäste erzielte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gelang es Aigen/Schlägl, sich langsam zu fangen und mehr Ballbesitz zu erarbeiten. In der 28. Minute hatten die Gastgeber ihre erste große Chance nach einem Eckball, der knapp am langen Eck vorbeiging. Trotz dieser Bemühungen ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

Aigen/Schlägl kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Aigen/Schlägl war nun bemüht, den Rückstand aufzuholen. In der 65. Minute verpasste das Team eine große Gelegenheit, als ein Konter nur knapp am langen Eck vorbeiging. Die Gastgeber zeigten sich entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 78. Minute bot sich ihnen eine weitere Chance, als ein Schuss aus der zweiten Reihe abgewehrt wurde und der anschließende Volley von Roman Marsik vom Tormann pariert wurde.

In der 85. Minute wurde die Entschlossenheit der Aigen-Schlägler schließlich belohnt. Jonas Zinöcker erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Spannung stieg, und die Fans von Aigen/Schlägl schöpften Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, vergab Schasching eine Kopfballchance, die weit neben das Tor ging. Trotz intensiver Bemühungen und einer Nachspielzeit von vier Minuten gelang es Aigen/Schlägl nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für SU Herzogsdorf/N.. Die frühe Führung und das zweite Tor von Schierz in der ersten Halbzeit reichten den Gästen aus, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Aigen/Schlägl zeigte jedoch Kampfgeist und Moral, was ihnen am Ende fast noch einen Punkt eingebracht hätte.

2. Klasse Nord-West: Aigen-Schlägl : Herzogsdorf/N. - 1:2 (0:2)

85 Jonas Zinöcker 1:2

18 Sebastian Schierz 0:2

4 Felix Hinterkörner 0:1

