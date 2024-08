Torfestival in Niederwaldkirchen: Überlegener 6:1-Sieg gegen Union St. Veit/M.

Details Montag, 26. August 2024 20:09

Die Union Ascendor Niederwaldkirchen setzte sich in einem beeindruckenden Spiel mit einem deutlichen 6:1 gegen Union St. Veit im Mühlkreis durch. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Niederwaldkirchner das Spielgeschehen und führten mit 3:1. Auch in der zweiten Halbzeit ließen sie nichts anbrennen und bauten ihre Führung weiter aus. Besonders auffällig war die starke Offensive der Hausherren, die immer wieder Lücken in der Abwehr der Gäste fanden und konsequent nutzten.

Frühe Führung für Niederwaldkirchen

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften, wobei in den ersten fünf Minuten noch keine klaren Chancen erspielt wurden. Doch bereits in der 10. Minute erzielte Philipp Plakolb das 1:0 für Niederwaldkirchen nach einem präzisen Stanglpass. Nur fünf Minuten später legte Plakolb nach und erhöhte auf 2:0. Die Heimfans waren begeistert und die Gäste aus St. Veit/M. mussten sich neu sortieren.

In der 18. Minute traf Matthias Leitner zum 3:0, was die frühe Dominanz der Niederwaldkirchner nochmals unterstrich. St. Veit/M. zeigte sich sichtlich beeindruckt und kämpfte mit der löchrigen Defensive, die immer wieder von den Gastgebern ausgenutzt wurde. Trotz dieser Rückschläge gaben die Gäste nicht auf und wurden in der 26. Minute durch Marco Weißengruber belohnt, der per abgefälschtem Freistoß zum 3:1 verkürzen konnte. Dies war allerdings nur ein kurzes Aufflackern der Hoffnung, denn die Niederwaldkirchner blieben weiterhin das tonangebende Team.

Entschlossene zweite Halbzeit

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Niederwaldkirchner kontrollierten das Spielgeschehen und ließen den Gästen aus St. Veit/M. kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der 60. Minute erzielte Tobias Tischler das 4:1 für Niederwaldkirchen. Kurz darauf, in der 62. Minute, legte Manuel Reingruber mit dem 5:1 nach und beseitigte endgültig alle Zweifel am Ausgang der Partie.

Union St. Veit/M. kam nur noch selten vor das Tor der Gastgeber, wie beispielsweise in der 79. Minute, als Hochreiter knapp neben das Gehäuse zielte. Doch die Niederwaldkirchner zeigten sich unbeeindruckt und setzten ihre Offensive fort. In der 89. Minute machte Alexander Perkmann mit seinem Treffer zum 6:1 den Endstand perfekt. Die Gastgeber feierten damit einen hochverdienten Sieg und konnten sich über ihre starke Leistung freuen.

Mit diesem deutlichen Sieg unterstreicht Union Ascendor Niederwaldkirchen ihre Ambitionen in der 2. Klasse Nord-West und schickt ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Die Gäste aus St. Veit/M. hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sammeln und aus ihren Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden.

Stimme zum Spiel

Sascha Peherstorfer (Sportlicher Leiter Niederwaldkirchen):

"Das war eine gute Mannschaftsleistung, wir haben von vorne bis hinten gut gespielt. Es hätte auch durchaus höher ausgehen können, die Torchancen dazu hatten wir. St. Veit hat uns die Räume dafür gegeben und die haben wir genützt. Die Tore waren auch keine Zufallsprodukte, sondern alle schön rausgespielt. Wir haben auch nicht wirklich Torchancen zugelassen, die Mannschaft hat echt super gespielt."

2. Klasse Nord-West: Niederwaldk. : St. Veit i.M. - 6:1 (3:1)

89 Alexander Perkmann 6:1

62 Manuel Reingruber 5:1

60 Tobias Tischler 4:1

26 Marco Weißengruber 3:1

18 Mathias Leitner 3:0

15 Philipp Plakolb 2:0

10 Philipp Plakolb 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.