Packende zweite Begegnung: SK Kleinzell biegt Sportunion Kollerschlag

Details Montag, 26. August 2024 20:10

In einer spannenden Partie der 2. Runde der 2. Klasse Nord-West setzte sich der SK Kleinzell knapp mit 2:1 gegen die Sportunion Kollerschlag durch. Die Kleinzeller gingen früh in Führung, mussten jedoch bis zum Schluss kämpfen, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Kollerschlag zeigte eine beeindruckende zweite Halbzeit, kam jedoch zu spät zum Anschlusstreffer.

Frühe Führung für den SK Kleinzell

Die Partie begann mit einem raschen Vorstoß der Kleinzeller, die bereits in der 3. Minute ihren ersten Torschuss abgaben. Ein Flachschuss von Würzl stellte Kollerschlags Torhüter Löffler vor die erste Herausforderung des Spiels. In den folgenden Minuten zeigten beide Mannschaften ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torraumszenen. Dennoch gelang es dem SK Kleinzell in der 12. Minute, die Führung zu übernehmen: Filip Bakule nutzte die Gelegenheit und erzielte aus kurzer Distanz das 1:0 für die Heimischen.

Die Kollerschläger versuchten sofort zu antworten und hatten in der 17. Minute eine Chance, als ein Schuss von Saxinger beinahe ins Tor abgelenkt wurde. Trotz der Bemühungen der Gäste blieb das Spiel in der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen. In der 25. Minute scheiterte Bakule mit einem Drehschuss vom Elfmeterpunkt an Löffler, und auch ein Abschluss von Eder wurde von Kleinzells Torhüter Pilsl stark pariert. Bis zur Halbzeit konnten die Gäste keinen Ausgleich erzielen, sodass es mit einer knappen 1:0-Führung für den SK Kleinzell in die Pause ging.

Aufholjagd und spannende Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einem deutlich engagierteren Auftritt der Kollerschläger. Bereits in der 48. Minute kamen sie zu den ersten Torannäherungen. In der 50. Minute verpasste Schinkinger nach einer starken Vorarbeit von Eder nur knapp den Ausgleich. Die Gäste drängten weiter auf das 1:1 und dominierten die ersten 15 Minuten nach der Pause deutlich.

Der SK Kleinzell fand sich allmählich wieder besser ins Spiel und konnte einige Kontersituationen nutzen. Doch erst in der 87. Minute gelang es Felix Schürz, die Führung der Kleinzeller auf 2:0 auszubauen. Schürz profitierte von einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste und ließ Löffler im Tor der Kollerschläger keine Chance.

Trotz des Rückstands gaben sich die Gäste nicht geschlagen. In der 90. Minute erzielte Philipp Eder per Kopf den Anschlusstreffer zum 2:1. Der Treffer kam jedoch zu spät, um das Blatt noch zu wenden, da kurz darauf das Spiel nach siebenminütiger Nachspielzeit abgepfiffen wurde.

Am Ende konnten die Kleinzeller einen knappen 2:1-Sieg über die Zeit retten und sich über drei wichtige Punkte freuen. Die Kollerschläger zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung, mussten sich jedoch letztlich knapp geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Harald Würzl (Trainer SK Kleinzell):

"In Anbetracht des Spielverlaufs und der Bemühungen war die Pausenführung für uns sicher nicht unverdient. Die eine oder andere Möglichkeit, um die Führung auszubauen, konnten wir nicht nützen. Nach der Pause ist es uns nicht gelungen, da im spielerischen Bereich anzuknüpfen. So war es bis zum Schluss eine knappe Partie, weil Kollerschlag auch immer wieder gefährlich war. Aus meiner Sicht war der Sieg am Ende verdient."

Die Besten Kleinzell: Pauschallob

2. Klasse Nord-West: Kleinzell : Kollerschlag - 2:1 (1:0)

92 Philipp Eder 2:1

87 Felix Schürz 2:0

12 Filip Bakule 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.