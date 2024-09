Dramatisches Spiel zwischen Herzogsdorf/Neußerling und Feldkirchen an der Donau endet 3:2

Details Montag, 02. September 2024 22:04

Ein spannungsgeladenes Duell bot sich den Zuschauern, als die SU Herzogsdorf/N. auf die Union Feldkirchen an der Donau traf. Das Spiel in der 2. Klasse Nord-West (OÖ) hielt alles, was es versprach, und endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Hausherren. In einem abwechslungsreichen und kämpferischen Match gelang es der SU Herzogsdorf/N., trotz Rückstands das Spiel zu drehen und letztlich als Sieger vom Platz zu gehen.

Frühe Führung für Feldkirchen/D.

Die Partie begann direkt mit einer intensiven Phase, in der beide Mannschaften versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Bereits in der 27. Minute gelang Feldkirchen/D. der Führungstreffer. Killian Lackinger nutzte eine Unsicherheit in der Defensive von Herzogsdorf/Neußerling und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer setzte ein klares Zeichen und gab den Gästen zunächst das nötige Selbstvertrauen, um das Spiel weiter zu dominieren.

Herzogsdorf/Neußerling war jedoch keineswegs geschockt und versuchte, schnell den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr von Feldkirchen an der Donau stand in der ersten Halbzeit sicher und ließ keine größeren Chancen der Gastgeber zu. So gingen beide Teams mit einem 1:0-Vorsprung für Feldkirchen/D. in die Halbzeitpause.

Wende in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte die SU Herzogsdorf/N. eine deutliche Leistungssteigerung. In der 58. Minute war es dann Jan Kozjak Lesicki, der den verdienten Ausgleich für die Heimmannschaft erzielte. Ein präziser Schuss ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance und sorgte für das 1:1.

Das Spiel wurde zunehmend härter, und die Intensität auf dem Platz stieg merklich. In der 79. Minute musste Feldkirchen/D. einen herben Rückschlag hinnehmen, als Killian Lackinger mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann weniger auf dem Feld gerieten die Gäste zunehmend unter Druck.

Herzogsdorf/Neußerling nutzte diese Überzahl geschickt aus und setzte die Defensive der Feldkirchner unter Dauerdruck. In der 83. Minute gelang Manuel Troll dann der Führungstreffer zum 2:1. Der Jubel bei den Heimfans war groß, doch das Spiel war noch nicht entschieden.

Spannendes Finale

Nur zwei Minuten später, in der 85. Minute, erhöhte Jan Kozjak Lesicki mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1. Die SU Herzogsdorf/N. schien auf die Siegerstraße eingebogen zu sein, doch Feldkirchen/D. gab sich nicht auf. Patrik Cerveny brachte die Gäste in der 86. Minute mit einem schnellen Gegenschlag wieder auf 3:2 heran. Dieses Tor sorgte nochmals für Spannung in der Schlussphase.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit sowie die dreiminütige Nachspielzeit waren geprägt von hektischen Aktionen und verzweifelten Angriffsversuchen der Feldkirchner. Doch die Abwehr der SU Herzogsdorf/N. hielt stand, und so endete das Spiel nach 93 spannenden Minuten mit einem 3:2-Heimsieg für Herzogsdorf/Neußerling.

Mit diesem Ergebnis sicherte sich die SU Herzogsdorf/N. wichtige Punkte und konnte nach einem nervenaufreibenden Spiel als Sieger vom Platz gehen. Feldkirchen/D. hingegen musste sich trotz einer kämpferischen Leistung geschlagen geben.

2. Klasse Nord-West: Herzogsdorf/N. : Feldkirchen/D. - 3:2 (0:1)

86 Patrik Cerveny 3:2

85 Jan Kozjak Lesicki 3:1

83 Manuel Troll 2:1

58 Jan Kozjak Lesicki 1:1

27 Killian Lackinger 0:1

