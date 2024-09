SK Admira Juniors triumphiert mit 2:1 über Union St. Veit im Mühlkreis und schreibt erstmals an

Details Montag, 02. September 2024 22:15

Im spannenden Duell der 2. Klasse Nord-West (OÖ) zwischen Union St. Veit im Mühlkreis und SK Admira Juniors setzten sich die Gäste mit einem knappen 2:1-Sieg durch. Bereits in der ersten Halbzeit fielen alle drei Tore der Partie, wobei Mohammed Ahmed mit einem Doppelpack für die Admiraner glänzte. Trotz eines Anschlusstreffers von Jaroslav Bosnyak für die Heim-Mannschaft blieb es beim Endstand von 1:2.

Frühe Führung für die Admiraner

Die Partie begann zunächst zerfahren, wie in der neunten Minute festzustellen war: Beide Mannschaften hatten noch keinen Punkt in dieser Saison erobern können, was sich auf dem Spielfeld bemerkbar machte. Doch die Admiraner fanden schneller ins Spiel und nutzten eine frühe Gelegenheit zur Führung. In der 16. Minute zeigte Mohammed Ahmed sein Können, als er den gegnerischen Torwart geschickt überhob und den Ball ins Netz beförderte. Damit stand es 1:0 für die Gäste.

SK Admira Juniors ließ nicht nach und erhöhte den Druck auf die St. Veiter. In der 25. Minute schlug Ahmed erneut zu: Mit einem sehenswerten Haken am Strafraum und einem kompromisslosen Abschluss ins lange Eck erzielte er seinen zweiten Treffer und stellte auf 2:0 für die Admiraner. Die Union St. Veit/M. schien sichtlich geschockt, doch sie kämpften weiter, um den Anschluss zu finden.

St. Veit/M. erzielt Anschlusstreffer

Die Heim-Mannschaft erarbeitete sich nach und nach mehr Chancen und konnte schließlich in der 36. Minute einen Elfmeter herausholen. Jaroslav Bosnyak trat an und verwandelte sicher, was den Spielstand auf 1:2 verkürzte. Dieses Tor brachte neuen Schwung ins Spiel der St. Veiter, die daraufhin vehement auf den Ausgleich drängten. Doch trotz aller Bemühungen gelang es ihnen nicht, die Abwehr der Admiraner erneut zu durchbrechen.

Die zweite Halbzeit verlief weiterhin intensiv, jedoch ohne weitere Tore. Beide Teams kämpften leidenschaftlich, doch weder die St. Veiter noch die Admiraner konnten ihre Chancen in Zählbares ummünzen. Die Defensiven beider Mannschaften standen stabil und ließen kaum gefährliche Angriffe zu. So endete das Spiel schließlich mit dem Stand von 1:2 zugunsten der SK Admira Juniors.

Für die Union St. Veit/M. bedeutet diese Niederlage einen weiteren Rückschlag in der noch jungen Saison, während die Admiraner ihren ersten Saisonsieg feiern können. Die Zuschauer sahen ein spannendes und hart umkämpftes Spiel, das vor allem durch die starke Leistung von Doppeltorschütze Mohammed Ahmed geprägt war.

2. Klasse Nord-West: St. Veit i.M. : SK Admira Juniors - 1:2 (1:2)

36 Jaroslav Bosnyak 1:2

25 Mohammed Ahmed 0:2

16 Mohammed Ahmed 0:1

