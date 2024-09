Union Kollerschlag mit überzeugendem Heimsieg gegen Eidenberg/Geng

In einer Begegnung der 2. Klasse Nord-West setzte sich die Union Kollerschlag gegen die Union Eidenberg/Geng mit einem beeindruckenden 4:1 durch. Vor heimischem Publikum in der neuen Brightly Arena zeigten die Kollerschläger eine souveräne Leistung und belohnten sich mit einem hochverdienten Sieg. Besonders auffällig war die offensive Durchschlagskraft und die kompakte Defensivarbeit des Heimteams.

Eder bringt Hausherren in Front

Von Beginn an war ein hohes Tempo auf beiden Seiten zu sehen, doch Kollerschlag konnte bereits früh Akzente setzen. In der 2. Minute hatte Reischl die erste große Chance, scheiterte jedoch an Eidenbergs Torhüter Schmidinger. Trotz leichter Feldüberlegenheit der Gäste in den ersten 20 Minuten war es Kollerschlag, das in der 30. Minute den Führungstreffer erzielte. Eine präzise Flanke von Saxinger fand den hochsteigenden Eder, der den Ball gekonnt im langen Eck unterbrachte.

Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Stand, wobei die Kollerschläger zunehmend das Spielgeschehen kontrollierten. Reischl hatte kurz vor der Pause noch eine weitere gute Möglichkeit, die jedoch erneut von Schmidinger vereitelt wurde. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für Kollerschlag in die Kabinen.

Offensivfeuerwerk in Halbzeit zwei

Nach der Halbzeitpause kam Eidenberg/Geng engagierter aus der Kabine und konnte in der 52. Minute durch Köppl zum 1:1 ausgleichen. Ein Fehler von Kollerschlag-Torhüter Löffler ermöglichte diesen Treffer. Doch die Antwort der Heimelf ließ nicht lange auf sich warten. In der 60. Minute setzte Lorenz einen brillanten Spielzug, der mit einem doppelten Doppelpass eingeleitet wurde, ins lange Eck und stellte die Führung wieder her.

Nur zwei Minuten später erhöhte Wurm nach einem eiskalten Abschluss ins kurze Eck auf 3:1. Kollerschlag dominierte das Spiel nun nach Belieben und ließ den Gästen kaum noch Raum zur Entfaltung. In der 75. Minute krönte Saxinger die Leistung der Gastgeber mit einem fulminanten Schuss in den Winkel, nachdem ein schneller Konter über Eder und Moser eingeleitet worden war.

In den letzten Minuten des Spiels hatten die Kollerschläger noch weitere Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen. Besonders Moser wollte es in der 90. Minute besonders schön machen, vertändelte jedoch den Ball.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem Endstand von 4:1und die Zuschauer in der Brightly Arena konnten einen gelungenen Auftritt ihres Teams feiern. Mit einer überzeugenden Leistung setzte sich Kollerschlag gegen den Absteiger und Titelaspiranten aus Eidenberg/Geng durch.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter 100%schwoazweiß (9324 Bonuspunkte)

2. Klasse Nord-West: Kollerschlag : Eidenberg/Geng - 4:1 (1:0)

76 Lukas Saxinger 4:1

63 Sebastian Wurm 3:1

61 Elias Lorenz 2:1

55 Sebastian Haider 1:1

31 Philipp Eder 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter 100%schwoazweiß mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.