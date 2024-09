Spannendes Duell zwischen Niederwaldkirchen und Rohrbach-Berg endet unentschieden

Details Montag, 09. September 2024 23:35

In einem hart umkämpften Match in der 2. Klasse Nord-West (OÖ) trafen Union Ascendor Niederwaldkirchen und UFC Hama Trucks Rohrbach-Berg 1b aufeinander. Trotz der Überlegenheit der Gastgeber endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Die Niederwaldkirchner hatten zahlreiche Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, aber die Gäste aus Rohrbach-Berg verteidigten tapfer und nahmen einen wertvollen Punkt mit nach Hause.

Frühe Führung für Rohrbach-Berg

Bereits in der 6. Minute setzten die Gäste ein erstes Ausrufezeichen. Jonas Wöß erzielte nach einem Pass von Gahleitner und einem beeindruckenden Dribbling an zwei Verteidigern vorbei den Führungstreffer für UFC Rohrbach-Berg 1b. Dieser frühe Treffer stellte die Weichen zunächst auf einen möglichen Auswärtssieg.

Niederwaldkirchen ließ sich jedoch nicht entmutigen und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 17. Minute kam es beinahe zum Ausgleich, als Tim Kirschner einen Querpass der Gäste abfing und Edin Sarhatlic mit einem hohen Ball in Szene setzte. Sarhatlic umspielte einen Verteidiger, doch sein Schuss traf nur den linken Pfosten. Weitere Chancen folgten: In der 33. Minute traf Kirschner erneut nur das Aluminium, nachdem Jakob Wolkerstorfer einen Stangler von der rechten Seite gebracht hatte. Die Offensivbemühungen der Niederwaldkirchner wurden jedoch nicht belohnt, und es ging mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Ausgleich durch Plakolb

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete, mit einem dominanten Auftritt der Niederwaldkirchner. In der 50. Minute war es schließlich so weit: Nach einer Ecke schraubte sich Philipp Plakolb hoch und köpfte den längst überfälligen Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Euphorie auf Seiten der Gastgeber war groß, und sie setzten alles daran, das Spiel zu drehen.

Die Angriffswellen der Niederwaldkirchner rollten weiter. In der 58. Minute blieben sie die spielbestimmende Mannschaft und kreierten weiterhin gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor. In der 84. Minute hatten sie eine weitere Ecke, die jedoch nichts Zählbares einbrachte. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, ereignete sich eine beinahe kuriose Szene: Ein fast eigenes Tor von Rohrbach-Berg, das der Torwart jedoch zur Ecke klären konnte.

Auch wenn Niederwaldkirchen das Spiel dominierte und die gefährlichere Mannschaft war, gelang ihnen der entscheidende Treffer nicht mehr. Trotz intensiver Bemühungen blieb es beim 1:1, was für Rohrbach-Berg einen glücklichen Punktgewinn bedeutete.

Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte das Unentschieden. Während die Gäste aus Rohrbach-Berg mit dem Punkt zufrieden sein konnten, fühlten sich die Niederwaldkirchner um den verdienten Sieg gebracht. Nichtsdestotrotz war es ein spannendes und intensives Spiel, das den Zuschauern viel Unterhaltung bot.

2. Klasse Nord-West: Niederwaldk. : Rohrbach-Berg 1b - 1:1 (0:1)

51 Philipp Plakolb 1:1

6 Jonas Wöß 0:1

