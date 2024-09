DSG Union Sarleinsbach triumphiert gegen SK Admira Juniors mit 2:0

Details Montag, 09. September 2024 23:46

Die DSG Union Sarleinsbach setzte sich in einem spannenden Spiel der 2. Klasse Nord-West gegen die SK Admira Juniors mit 2:0 durch. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit, und die Sarleinsbacher konnten ihre Führung bis zum Ende verteidigen. Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Chancen geprägt, wobei Sarleinsbach als verdienter Sieger hervorging.

Frühe Führung für die Sarleinsbacher

Gleich zu Beginn drückten die Sarleinsbacher auf das erste Tor. Bereits in der ersten Minute hatten sie ihre erste Chance nach einem Eckball von Mandl David, doch der Abschluss von Höglinger Klaus wurde von einem Spieler der Admiraner abgeblockt. Nur drei Minuten später köpfte Stöbich Stefan nach einer Flanke über das Tor. Der Druck zahlte sich schließlich in der 11. Minute aus: Moritz Hauer traf zum 1:0, nachdem er einen Freistoß von Mandl David mit dem Kopf streifte und den Ball im Netz versenkte.

Nach dem Führungstor blieb Sarleinsbach weiter am Drücker. In der 27. Minute verzeichneten die Admiraner ihre erste Chance, doch der Abschluss war zu schwach, um den Sarleinsbacher Torhüter zu gefährden. In der 34. Minute stand Mandl im Abseits, als er den Ball von Altendorfer Fabian klaute und ein Abseitstor erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause schlug Sarleinsbach erneut zu: In der 44. Minute setzte sich Altendorfer gegen den Torwart der Admiraner durch und erzielte nach einer Flanke von Mandl doch das 2:0. Der Torwart der Admiraner wirkte nach diesem Treffer etwas angeschlagen, konnte aber weiterspielen.

Chancenreiche zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit kamen die Admiraner besser ins Spiel und erarbeiteten sich in der 54. Minute ihren ersten Eckball. Doch auch Sarleinsbach blieb gefährlich: Mandl köpfte in der 56. Minute knapp über das Tor. Von diesem Zeitpunkt an dominierten die Sarleinsbacher das Geschehen und erspielten sich zahlreiche Chancen. In der 73. Minute setzte sich Stöbich gut durch und brachte eine Flanke auf Schönhuber Niklas, der den Ball jedoch nicht traf – eine riesige Chance blieb ungenutzt.

Die Schlussphase des Spiels war besonders intensiv. In der 85. Minute vergab Schönhuber eine weitere große Chance, als er über das Tor schoss. In der 89. Minute endete ein schöner Angriff der Sarleinsbacher im Abseits. Die DSG Union Sarleinsbach konnte somit in der 4. Runde der 2. Klasse Nord-West (OÖ) einen wichtigen Sieg einfahren und zeigte eine starke Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit. Die SK Admira Juniors hatten zwar einige Chancen, konnten diese jedoch nicht in Tore ummünzen.

2. Klasse Nord-West: Sarleinsbach : SK Admira Juniors - 2:0 (2:0)

44 Fabian Altendorfer 2:0

11 Moritz Hauer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.