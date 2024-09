Souveräner Heimsieg: SU Herzogsdorf/N. dominiert TSV Ottensheim mit 3:0

Details Montag, 16. September 2024 21:33

Im spannenden Duell der 2. Klasse Nord-West zwischen SU Herzogsdorf/N. und dem TSV Ottensheim konnten die Gastgeber einen klaren 3:0-Sieg verbuchen. Besonders auffällig waren Jan Kozjak Lesicki und Axel Kellner, die maßgeblich zum Erfolg ihrer Mannschaft beitrugen. Der gut drainagierte Platz im Purolex-Park bot dabei trotz der aktuellen Wetterverhältnisse faire Bedingungen für beide Teams.

Frühe Führung durch Kozjak Lesicki

Von Beginn an zeigten die Gastgeber, dass sie das Spiel dominieren wollten und kamen direkt ganz gut in die Partie. Bereits in der 20. Minute brachte Jan Kozjak Lesicki die SU Herzogsdorf/N. in Führung. Nach einem weiten Abstoß ließ er dem Torwart des TSV Ottensheim keine Chance und lupfte den Ball sicher im Netz. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den weiteren Verlauf der Partie und brachte den Gastgebern die nötige Sicherheit.

Die Offensive der Herzogsdorf/Neußerling ließ auch nach dem Führungstreffer nicht nach. In der 28. Minute konnte Jan Kozjak Lesicki erneut glänzen. Nach einem herrlichen Zuspiel von Daniel Pröll erzielte er per Volley-Schuss sein zweites Tor des Tages und baute die Führung der SU Herzogsdorf/N. auf 2:0 aus. Die Abwehr der Ottensheimer hatte große Schwierigkeiten, die Angriffe der Gastgeber zu stoppen, und fand kaum Mittel gegen die schnellen Vorstöße.

Ottensheim unter Druck – Kellner trifft Aluminium

Nach der Halbzeitpause blieb das Bild unverändert: Die SU Herzogsdorf/N. dominierte weiterhin das Geschehen auf dem Platz. Die Gäste aus Ottensheim versuchten zwar, den Anschluss zu finden, doch sie konnten keine zwingenden Chancen kreieren. Stattdessen setzte Axel Kellner in der 66. Minute ein weiteres Ausrufezeichen, als er den Ball an die Torumrandung setzte. Ein Aluminiumtreffer, der beinahe zum nächsten Tor geführt hätte, aber das Glück war ihm in diesem Moment nicht hold.

Der TSV Ottensheim musste sich gegen Ende der Partie zudem mit einem Mann weniger behaupten. Max Obrecht kassierte in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Chancen der Gäste auf eine Aufholjagd endgültig zunichte machte. Die dezimierte Mannschaft konnte dem Druck der Herzogsdorf/Neußerling nichts mehr entgegensetzen.

Krönender Abschluss durch Kellner

In der letzten Minute der regulären Spielzeit setzte Axel Kellner den Schlusspunkt der Partie. Nach einer intensiven Schlussphase erzielte er in der 90. Minute das 3:0 für die SU Herzogsdorf/N.. Dieser Treffer war der krönende Abschluss eines dominanten Auftritts und belohnte die Mannschaft für ihre konstante Leistung über die gesamte Spieldauer.

Mit diesem Sieg festigt die SU Herzogsdorf/N. ihre Position in der Tabelle der 2. Klasse Nord-West und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz. Die Ottensheimer hingegen müssen nach dieser klaren Niederlage ihre Taktik überdenken, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher auftreten zu können.

Der Schlusspfiff ertönte nach 96 Minuten, und die Gastgeber konnten sich über einen verdienten 3:0-Heimsieg freuen. Die Zuschauer im Purolex-Park sahen eine überzeugende Vorstellung der SU Herzogsdorf/N., die sowohl offensiv als auch defensiv eine starke Leistung ablieferte.

Stimme zum Spiel

Stefan Zauner (Sportlicher Leiter & Sektionsleiter Herzogsdorf):

„Summa summarum war das ein ungefährdeter, souveräner Heimsieg, ohne spielerisch besonders zu glänzen. Das Spiel konnte zur Verwunderung aller Leute stattfinden, da wir einen extrem gut drainagierten Platz haben."

Der Beste: Jan Lesicki (Herzogsdorf)

2. Klasse Nord-West: Herzogsdorf/N. : Ottensheim - 3:0 (2:0)

93 Axel Kellner 3:0

28 Jan Kozjak Lesicki 2:0

20 Jan Kozjak Lesicki 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.