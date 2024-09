DSG Union Sarleinsbach feiert im Lokalderby gegen Kollerschlag 3:0-Auswärtssieg

In einem intensiv geführten Lokalderby in der 2. Klasse Nord-West setzte sich die DSG Union Sarleinsbach mit 3:0 bei der Sportunion Kollerschlag durch. Schon in den ersten Minuten legten die Gäste den Grundstein für ihren Sieg und führten zur Halbzeit bereits mit 2:0. Kollerschlag bemühte sich zwar, fand aber gegen die abgeklärte und effektive Spielweise der Sarleinsbacher kein Mittel.

Sarleinsbacher Blitzstart

Schon zu Beginn zeichnete sich ab, dass die Sarleinsbacher ihre Siegesserie fortsetzen wollten. Bereits in der 5. Minute nutzte Altendorfer einen Tormannfehler von Kollerschlags Löffler eiskalt aus und brachte die Gäste in Führung. Kurz darauf erhöhte Appl nach einem weiteren Standard auf 2:0. Die frühe Führung gab Sarleinsbach Sicherheit, während die Heimischen nervös und hektisch agierten.

Trotz des Rückstands bemühte sich Kollerschlag um den Anschluss. In der 12. Minute zeigte sich jedoch, dass die Gastgeber Schwierigkeiten hatten, ihre Nervosität abzulegen. Erst in der 16. Minute kamen sie besser ins Spiel, konnten jedoch keine zwingenden Chancen kreieren. Die beste Gelegenheit für Kollerschlag in der ersten Halbzeit hatte Eder in der 31. Minute, doch Sarleinsbachs Schlussmann Sandro Dobretsberger parierte den Schuss souverän.

Der offene Schlagabtausch setzte sich fort, und Sarleinsbach blieb durch schnelle Umschaltmomente brandgefährlich. Kapitän Simon Wild zeigte sich besonders aktiv und gefährlich. Die Gäste zeigten immer wieder ihre Stärke bei Standardsituationen, wie bei einem Kopfball von Appl den Goalie Löffler zum Corner klärte. Bis zur Halbzeit blieb das Tempo hoch, doch Kollerschlag konnte keine nennenswerte Chance herausspielen. Die Gäste führten zur Pause verdient mit 2:0.

Effizienz und Abgeklärtheit entscheiden das Spiel

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild: Kollerschlag versuchte, den Rückstand aufzuholen, fand jedoch kein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive der Sarleinsbacher. Ein vielversprechender Angriff über den rechten Flügel von Mandl in der 48. Minute endete in einem zentralen Abschluss, der für Löffler kein Problem darstellte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 60. Minute, als Wild nach einem Freistoß erfolgreich war und auf 3:0 erhöhte. Dies war bereits das dritte Tor der Sarleinsbacher nach einer Standardsituation, was die Effizienz und Standardstärke der Wögerbauer-Elf unterstrich.

In den Schlussminuten versuchte Kollerschlag weiterhin alles, um das Ergebnis zu verbessern. Trotz vollem Einsatz gelang es den Gastgebern jedoch nicht, die Defensive der Sarleinsbacher zu überwinden. Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Sieg für die DSG Union Sarleinsbach. Die Gäste dürfen sich somit als Derbysieger feiern und festigen ihre Position im Spitzenfeld der Tabelle.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter 100%schwoazweiß (9404 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter 100%schwoazweiß mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.