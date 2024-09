Spannendes Unentschieden in Kleinzell

Ein mitreißendes Duell in der 2. Klasse Nord-West zwischen dem SK Kleinzell und dem UFC Hama Trucks Rohrbach-Berg 1b endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. In einer Partie, die von taktischem Geschick und einigen Höhepunkten geprägt war, konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen. Nach einer frühen Führung der Gäste schafften es die Kleinzeller, zurückzukommen und einen Punkt zu sichern.

Verhaltener Beginn

Das Spiel begann recht ausgeglichen und beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Bereits in den ersten 15 Minuten zeigte sich, dass weder der SK noch Rohrbach-Berg zu großen Torchancen kamen. Es war ein ausgeglichenes Spiel ohne nennenswerte Aktionen, ehe Kleinzell in der 19. Minute die erste Gelegenheit hatte. Nach einem hohen Ball in den Strafraum hatten die Kleinzeller zwei Kopfballmöglichkeiten, verfehlten das Tor jedoch deutlich.

Erst in der 30. Minute sah es so aus, als ob das Spiel ein wenig Fahrt aufnehmen könnte, doch weiterhin passierte wenig. In der 43. Minute dann die erste nennenswerte Aktion der Gäste: Zauner setzte sich über die linke Seite durch und drang in den Strafraum ein, doch sein Querpass wurde von der Kleinzeller Abwehr abgefangen. Kurz darauf folgte eine Großchance für die Heimelf. Nach einem Fehler in der Rohrbacher Abwehr konnte Kroiß alleine vor Schwarz abschließen, verfehlte jedoch das Tor. Eine weitere Chance für die Kleinzeller ließ nicht lange auf sich warten: Schürz kam nach einem Fehler in der Rohrbacher Abwehr an den Ball und versuchte, Schwarz zu überheben. Der Torhüter konnte den Ball jedoch gerade noch über die Latte lenken. So gingen beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Intensiver zweiter Durchgang

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 51. Minute erzielte Matthäus Gahleitner das 0:1 für den UFC. Ein langer Ball über alle Kleinzeller hinweg ermöglichte es Gahleitner, alleine auf das Tor von Pilsl zuzulaufen und die Führung für die Gäste zu erzielen. Der Treffer setzte Kleinzell unter Druck und sie versuchten sofort zu antworten.

Nur wenige Minuten später hatte Kleinzell eine große Chance nach einem Freistoß. Der Ball wurde jedoch von Schwarz zum Eckball geklärt, der ebenfalls gefährlich wurde, jedoch ohne Torerfolg blieb. Die nächste Großchance für Rohrbach folgte in der 58. Minute. Zauner spielte auf die Seite zu Gahleitner, der einen Verteidiger überspielte und abschloss. Pilsl konnte den Ball abwehren und der Nachschuss durch Gahleitner verfehlte das Ziel knapp.

Die Kleinzeller gaben jedoch nicht auf und wurden in der 59. Minute belohnt. Felix Schürz erzielte den Ausgleich zum 1:1, nachdem ein Angriff über die linke Seite erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Ball kam nach einem Pass in die Mitte zu Schürz, der sicher einnetzte.

Auch in den folgenden Minuten blieb das Spiel spannend. In der 62. Minute eroberte der SK nach einem Fehler im Aufbau den Ball und spielte sofort tief auf Schürz, der im 1-gegen-1 an Schwarz scheiterte. Rohrbach hatte in der 79. Minute noch einen vielversprechenden Freistoß aus guter Position, doch Gahleitner traf nur die Mauer.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere nennenswerte Chancen und so endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. In einer Partie mit wenigen, aber spannenden Momenten, konnten beide Teams jeweils einen Punkt für sich verbuchen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Nikolaus Barth (5118 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Nikolaus Barth mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.