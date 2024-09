Befreiungsschlag: Union St. Veit/M. dominiert: 4:1-Sieg gegen Eidenberg/Geng

Details Montag, 23. September 2024 21:11

Die Union St. Veit im Mühlkreis konnte im Duell gegen Eidenberg/Geng mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg triumphieren. Die St. Veiter zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und ließen den Gastgebern kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Bereits zur Halbzeit führte das Auswärtsteam mit 2:0 und setzte seinen Erfolgskurs in der zweiten Hälfte fort.

Blitzstart der St. Veiter

Die Gäste aus St. Veit im Mühlkreis legten einen Traumstart hin und konnte den Gegner in einer eher einseitigen Anfangsphase früh unter Druck setzen. Bereits in der 18. Minute eröffnete Lukas Schütz den Torreigen mit einem präzisen Abschluss, der unhaltbar im Netz landete. Dieser frühe Treffer setzte die Eidenberger unter Druck und brachte die St. Veiter in eine komfortable Ausgangsposition.

In der 24. Minute bauten die Gäste ihre Führung weiter aus. Diesmal war es Jaroslav Bosnyak, der nach einem schnellen Angriff über den Flügel zum 2:0 einnetzte. Die Abwehr von Eidenberg/Geng wirkte in dieser Phase überfordert und konnte dem Druck der St. Veiter nicht standhalten.

Die Eidenberger versuchten, sich nach diesem Doppelschlag zu erholen und kamen auch zu einigen guten Vorstößen, doch die Defensive der Gäste zeigte sich gut organisiert und ließ so gut wie nichts zu. Bis zur Halbzeit änderte sich am Spielstand nichts mehr, sodass es mit einem 2:0 für die St. Veiter in die Kabinen ging.

St. Veit/M. lässt nichts anbrennen

Nach dem Seitenwechsel setzte Union St. Veit im Mühlkreis seinen Siegeszug fort. In der 72. Minute gelang Simon Rauöcker das 3:0, als er nach einer Umschaltsituation einnetzen konnte. Dieses Tor schien den Willen der Eidenberger endgültig zu brechen, die nun keine Mittel mehr fanden, um den starken Gästen Paroli zu bieten.

Nur zwölf Minuten später, in der 84. Minute, erhöhte Martin Bouchal auf 4:0. Mit einem gekonnten Abschluss ließ er dem Torwart von Eidenberg/Geng keine Chance. Die Überlegenheit der St. Veiter war nun deutlich spürbar, und die Gastgeber schienen sich ihrem Schicksal ergeben zu haben.

In der Schlussphase des Spiels gelang den Eidenbergern dann doch noch ein Treffer, allerdings auf kuriose Weise. In der 90. Minute unterlief Marco Weißengruber von Union St. Veit im Mühlkreis ein Eigentor, wodurch Eidenberg/Geng auf 1:4 verkürzen konnte. Doch dieser Treffer kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete die Partie schließlich mit einem verdienten 4:1-Erfolg für Union St. Veit im Mühlkreis. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und konnten sich drei wichtige Punkte sichern, während Eidenberg/Geng sich von der Niederlage erholen muss und in den kommenden Spielen wieder angreifen möchte.

Stimme zum Spiel

Manuel Fröhlich (Trainer Union St. Veit):

"Die ersten vier Runden waren für uns nicht optimal, wir sind mit anderen Erwartungen in die Saison gestartet und haben nicht damit gerechnet, gleich vier Mal zu verlieren. Der Sieg war wie ein Befreiungsschlag für uns, das haben wir unbedingt gebraucht. Die Mannschaft hat zum ersten Mal gezeigt, was in ihr steckt wenn sie befreit aufspielt. Wir haben die letzten Wochen auch viel mental gearbeitet, in den vergangenen beiden Wochen hat uns das nötige Glück gefehlt, diesmal waren wir aber sehr überlegen und haben verdient gewonnen."

Die Besten: Pauschallob St. Veit

2. Klasse Nord-West: Eidenberg/Geng : St. Veit i.M. - 1:4 (0:2)

93 Eigentor durch Marco Weißengruber 1:4

84 Martin Bouchal 0:4

72 Simon Rauöcker 0:3

24 Jaroslav Bosnyak 0:2

18 Lukas Schütz 0:1

Details

