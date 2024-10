Duell zwischen Aigen/Schlägl und SK Kleinzell endet unentschieden

Details Montag, 30. September 2024 20:53

In einem intensiven Spiel in der 7. Runde der 2. Klasse Nord-West trennten sich Union Pöschl Heizung-Kälte Aigen-Schlägl und SK Kleinzell mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie war geprägt von hohem Tempo und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, wobei beide Mannschaften ihre Momente hatten. Trotz der Anstrengungen der Aigen-Schlägler, die in der zweiten Halbzeit dominierten, gelang es ihnen nicht, den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen.

Frühe Chancen und Führung für Kleinzell

Das Spiel begann mit einem munteren Treiben. Bereits in der vierten Minute gab es den ersten Abschluss für die Aigen-Schlägler. Die Gäste mussten dabei auf ihren Stürmer Jaroslav Prasek verzichten, was aufgrund von Praseks früherem Engagement bei Aigen von beiden Seiten bedauert wurde. In den ersten Minuten gab es bereits einige Ecken, die jedoch nicht zu Toren führten. S

In der 13. Minute hätte eine Flanke von Traxinger fast zu einem Torschuss für die Heimischen geführt, doch der Ball schlug nur am Tornetz auf. Wenige Minuten später verzeichneten die Gäste eine Drangphase, allerdings ohne zwingende Aktionen. In der 24. Minute hatte Petr Simonovsky für Aigen/Schlägl eine gute Abschlusschance, die jedoch knapp am Kreuzeck vorbeiging.

Die Gäste gingen dann in der 34. Minute durch Felix Schürz in Führung. Ein langer Ball erreichte Schürz, der alleine auf Torhüter Pfoser zulief und ins Kreuzeck schoss. Pfoser war noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr entscheidend abwehren. Trotz weiterer Bemühungen der Aigen-Schlägler und einiger guter Aktionen im gegnerischen Sechzehner blieb es bis zur Halbzeit beim 0:1.

Aigen/Schlägl dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen die Heimischen besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich. Niklas Kraml hatte in der 53. Minute eine gute Möglichkeit, schoss aber erneut vorbei. In der Folgezeit drängte Aigen/Schlägl immer mehr auf den Ausgleich, ohne jedoch das letzte Drittel zu überwinden.

In der 65. Minute köpfte Zimpi über das Tor, und nur eine Minute später hatte Jan Schasching die Führung auf dem Fuß, doch der Ball ging über das Fangnetz. Schließlich gelang Aigen/Schlägl in der 73. Minute der Ausgleich. Eine Flanke auf Traxinger, der den Ball mit der Brust auf Niklas Kraml ablegte, führte zu einem flachen Schuss in die Ecke und somit zum verdienten 1:1.

Die Schlussphase war geprägt von weiteren Angriffen der Heimischen, die jedoch alle von der Kleinzeller Verteidigung oder Torhüter Pilsl abgewehrt wurden. In der 81. Minute führte eine Ecke von Kraml zu keiner weiteren Veränderung des Spielstands, und die Gäste klärten in höchster Not. In der Nachspielzeit hatten die Aigen-Schlägler noch einmal die Chance, doch es blieb beim 1:1.

Mit diesem Unentschieden können die Gäste aus Kleinzell zufrieden sein, während Aigen/Schlägl trotz dominanter Leistung in der zweiten Halbzeit das entscheidende Tor nicht erzielen konnte.

2. Klasse Nord-West: Aigen-Schlägl : Kleinzell - 1:1 (0:1)

73 Niklas Kraml 1:1

34 Felix Schürz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.