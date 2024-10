Spannung bis zur letzten Minute: TSV Ottensheim siegt knapp gegen Kirchberg ob der Donau

Details Montag, 30. September 2024 22:33

In einem packenden Duell der 2. Klasse Nord-West konnte sich der TSV Ottensheim mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg gegen die TSU Kirchberg ob der Donau durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte eine starke zweite Hälfte die Entscheidung. Kirchberg ob der Donau kämpfte bis zum Schluss und erzielte kurz vor Ende der Partie den Anschlusstreffer, konnte jedoch das Spiel nicht mehr wenden.

Ottensheim dominiert die zweite Halbzeit

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften wenige klaren Torchancen herausspielen konnten, änderte sich das Spielgeschehen in der zweiten Hälfte deutlich. Bereits in der 50. Minute gelang dem TSV Ottensheim der erste Treffer. Besnik Iseni traf zum 1:0 für die Gäste und brachte sein Team damit in Führung. Dieser Treffer schien die Kirchberger zu verunsichern, und die Ottensheimer nutzten diesen Moment der Schwäche geschickt aus.

Nur fünf Minuten später, in der 55. Minute, erhöhte Komeil Resaie auf 2:0 für die Ottensheimer. Die Gäste spielten nun mit großem Selbstvertrauen und setzten die Kirchberger weiter unter Druck. In der 67. Minute wurde die Dominanz der Gäste erneut deutlich, als sie weiterhin das Spielgeschehen kontrollierten und die Gastgeber kaum zu Chancen kommen ließen.

Die Kirchberger versuchten nun offensiver zu agieren und das Spiel zu drehen. Doch die Ottensheimer Abwehr stand sicher, und es waren die Gäste, die immer wieder gefährliche Konter setzten. Trotz des Rückstands gaben die Kirchberger nicht auf und drückten auf den Anschlusstreffer. In der 72. Minute zeigten sie sich offensiv aktiver, aber die Abwehrschlacht, auf die sich die heimischen Fans in der 82. Minute einstellten, zahlte sich zunächst nicht aus.

Kirchberg ob der Donau kämpft sich zurück ins Spiel, ohne Erfolg

In der 74. Minute gelang es Martin Hofer schließlich, den ersehnten Anschlusstreffer für Kirchberg ob der Donau zu erzielen. Sein Tor zum 1:2 brachte neue Hoffnung und sorgte für zusätzliche Spannung in den letzten Minuten der Partie. Nun tobten die heimischen Fans und feuerten ihre Mannschaft lautstark an, während die Gäste versuchten, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Die Kirchberger drängten weiter und setzten die Gästeabwehr unter Druck. Ein Elfmeter für Kirchberg in der 81. Minute wurde jedoch nicht verwertet, und die Zeit lief langsam davon. Der Torhüter der Ottensheimer zeigte in dieser Phase eine routinierte Vorstellung und trug maßgeblich dazu bei, dass sein Team die Führung verteidigen konnte. Auch der Kapitän der Ottensheimer beeindruckte mit einer starken Leistung im Mittelfeld und lenkte das Spiel seiner Mannschaft gekonnt.

Die letzten Minuten waren geprägt von harten Zweikämpfen und verzweifelten Angriffsversuchen der Kirchberger. Trotz aller Bemühungen der Kirchberger gelang es den Gästen, die knappe Führung zu verteidigen.

Als die reguläre Spielzeit in der 90. Minute ablief, hofften die Ottensheimer Anhänger auf wenig Nachspielzeit. Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach 91 Minuten, und die Gäste konnten einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

2. Klasse Nord-West: Kirchberg/D. : Ottensheim - 1:2 (0:0)

74 Martin Hofer 1:2

55 Komeil Resaie 0:2

50 Besnik Iseni 0:1

