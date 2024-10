Union Kollerschlag triumphiert dank starkem zweiten Durchgang über Aigen-Schlägl

In einem Duell der 2. Klasse Nord-West zeigte sich die Sportunion Kollerschlag nach einer torlosen ersten Halbzeit in überragender Form und besiegte die Union Aigen-Schlägl mit 4:1. Nach einem Rückstand durch ein Tor von Aigens Simonovsky, kämpften sich die Hausherren zurück ins Spiel und sicherten sich mit einer starken Leistung in der zweiten Hälfte einen verdienten Sieg. Mann des Spiels war unbestritten Kollerschlags Eder, der mit einem Hattrick glänzte und seine Mannschaft zum Sieg führte.

Simonovsky trifft für Aigen, Eder antwortet eindrucksvoll

Die erste Halbzeit verlief nahezu nur auf das Tor der Gäste. Kollerschlag dominierte das Geschehen,konnte sich aber nicht mit dem Führungstreffer belohnen. Ein eklatanter Abwehrfehler der Kollerschläger eröffnete in der 54 Minute Stürmer Simonovsky die Möglichkeit, die Führung für sein Team zu erzielen. Kollerschlag zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. In der 68. Minute war es schließlich Eder, der den Bann brach und für Kollerschlag zum 1:1 traf. Mit einer eleganten Ballannahme und einem präzisen Abschluss ins kurze Eck machte er seine Entschlossenheit deutlich.

Der Schwung der Kollerschläger nahm nicht ab und nur zwei Minuten später brachte Eder sein Team in Führung. Nachdem er den gegnerischen Torhüter umkurvte, schob der 29-Jährige den Ball souverän zur 2:1-Führung ein. Die Hausherren hatten das Spiel nun fest im Griff und ließen Aigen-Schlägl kaum noch Chancen zur Entfaltung. Eder krönte seine herausragende Leistung in der 76. Minute, als er einen Freistoß perfekt in den Winkel setzte und damit seinen Hattrick vollendete.

Saxinger setzt den Schlusspunkt

In der Schlussphase, als die Gäste bereits geschlagen wirkten, setzte Kollerschlags Saxinger den Schlusspunkt. In der 90. Minute verwandelte der Kapitän einen Assist von Reischl und stellte den 4:1-Endstand her. Saxingers Tor war die Belohnung für eine starke Vorstellung und den unermüdlichen Einsatz der gesamten Kollerschläger Mannschaft, die sich trotz eines Rückschlags nicht aus der Ruhe bringen ließ. Die Begegnung endete nach 93 Minuten mit einem überzeugenden Sieg für die Hausherren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter 100%schwoazweiß (9504 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter 100%schwoazweiß mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.