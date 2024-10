Spannendes Duell endet unentschieden: Union St. Veit/M. punktet gegen Sarleinsbach

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:18

In der 8. Runde der 2. Klasse Nord-West trafen Union St. Veit/M. und Sarleinsbach aufeinander. Das Spiel endete mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte für sich zu beanspruchen. Während David Ferdinand Mandl die Gäste zunächst in Führung brachte, konnte Simon Rauöcker den Ausgleich für die Heimmannschaft erzielen. Die Partie hielt, was sie versprach, und bot den Zuschauern bis zur letzten Minute spannende Momente.

Frühe Chancen und Führung für Sarleinsbach

Das Spiel begann mit hoher Intensität, und bereits in der sechsten Minute hätte Union St. Veit/M. in Führung gehen können. Nach einem präzisen Kopfball traf der Ball jedoch nur die Latte, was den ersten Aufreger der Partie darstellte. Beide Teams tasteten sich im Anschluss zunächst ab, wobei die Gastgeber mehr Ballbesitz hatten, ohne jedoch zwingende Torchancen herauszuspielen. In der 17. Minute wurde das Spiel als ausgeglichen beschrieben, was die wenigen Torchancen auf beiden Seiten unterstrich.

In der 25. Minute zeigten die Gäste dann ihre Klasse. David Ferdinand Mandl nutzte einen Freistoß aus, um Sarleinsbach in Führung zu bringen. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart der St. Veiter keine Chance und brachte Sarleinsbach mit 0:1 in Front. Dieses Tor war ein echter Motivationsschub für die Gäste, die danach mehr Sicherheit in ihr Spiel brachten.

Rauöcker gleicht aus und Pech für die Gastgeber

Die Antwort der Union St. Veit/M. ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand, in der 27. Minute, konnte Simon Rauöcker für den Ausgleich sorgen. Nach einem schnellen Konter lief er alleine auf das gegnerische Tor zu und verwandelte eiskalt zum 1:1. Dies war ein wichtiger Treffer, der die Gastgeber zurück ins Spiel brachte und die Partie wieder offen gestaltete.

Die restlichen Minuten der ersten Halbzeit verliefen spannend, jedoch ohne weitere Treffer. Die Gastgeber hatten in der 38. Minute nochmals Glück, als ein Freistoß an die Unterlatte ging und nicht den Weg ins Tor fand. Die Halbzeit endete somit mit einem leistungsgerechten 1:1, und beide Teams hatten allen Grund, mit ihrer Leistung zufrieden zu sein, auch wenn sie ihre Chancen nicht vollends ausnutzen konnten.

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Mannschaften, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch sowohl Union St. Veit/M. als auch Sarleinsbach fanden keinen Weg mehr, um die gegnerische Abwehr zu überwinden. Trotz zahlreicher Bemühungen und einem spannenden Spielverlauf blieb es bis zum Ende beim 1:1. Die Nachspielzeit von drei Minuten brachte keine Veränderung mehr, und so mussten sich beide Teams mit einem Punkt begnügen.

Dieses Unentschieden spiegelt die ausgeglichene Leistung beider Teams wider und zeigt, dass in dieser Liga mit jedem Gegner zu rechnen ist. Sowohl Union St. Veit/M. als auch Sarleinsbach haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, auf diesem Niveau mitzuhalten und ihren Fans spannende Spiele zu bieten.

Stimme zum Spiel

Marco Märzinger (Sportlicher Leiter Union Sarleinsbach):

"Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, unterm Strich waren weder wir noch der Gegner die bessere Mannschaft. Das war nicht unsere beste Saisonleistung, uns ist nicht wirklich etwas aufgegangen. Wir haben versucht, viel über die Breite zu spielen, das ist uns nicht wirklich gelungen. Der Gegner war durch die Stangenschüsse war dem zweiten Tor eigentlich näher als wir. Wir nehmen den Punkt mit."

2. Klasse Nord-West: St. Veit i.M. : Sarleinsbach - 1:1 (1:1)

27 Simon Rauöcker 1:1

25 David Ferdinand Mandl 0:1

