Hartkirchen vs. Nebelberg: Hin und her und doch kein Sieger

Details Sonntag, 23. August 2020 22:08

Der UFC Raika Hartkirchen und die Union Nebelberg lieferten sich vor 150 Zusehern ein spannendes Spiel, das 3:3 endete. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Erst nach 11 Minuten klopften die Gäste das erste Mal an. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Pfoser sein Team in der 23. Minute. Das 1:1 des UFC Hartkirchen bejubelte Stephan Rathmayr (30.), praktisch mit der ersten Einschussgelegenheit. Markus Lauss brachte Nebelberg nach 38 Minuten die 2:1-Führung, als die Abwehr zuvor mit einem missglückten Fehlpass die Basis legte. Die passende Antwort hatte Lukas Enzenberger parat, als er in der 44. Minute zum Ausgleich traf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.



Lukas Knogler machte in der 65. Minute das 3:2 von Hartkirchen perfekt. Alexander Wurm traf nur wenige Minuten später zum 3:3 zugunsten der Union Nebelberg (74.). In Minute 92 vereitelte der Tormann der Heimischen mit einer tollen Parade den späten Siegtreffer der Gäste. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der UFC Raika Hartkirchen und Nebelberg spielten Unentschieden.

2. Klasse Nord-West: UFC Raika Hartkirchen – Union Nebelberg, 3:3 (2:2)

23 0:1 David Pfoser

30 1:1 Stephan Rathmayr

38 1:2 Markus Lauss

44 2:2 Lukas Enzenberger

65 3:2 Lukas Knogler

74 3:3 Alexander Wurm

