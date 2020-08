St. Martin/M. 1b überrollt Kirchberg/Donau

Details Montag, 24. August 2020 13:30

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die TSU Kirchberg ob der Donau und die SU St. Martin/M. 1b mit dem Endstand von 0:7. St. Martin/M. 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kirchberg/Donau einen klaren Erfolg.

Für das erste Tor sorgte Manuel Lanzersdorfer. In der achten Minute traf der Spieler der SU St. Martin/M. 1b ins Schwarze. Bereits in der 15. Minute erhöhte Fabian Pils den Vorsprung des Ligaprimus. Für ruhige Verhältnisse sorgte Jonas Gahleitner, als er das 3:0 für die Gäste besorgte (31.). Thomas Premm vollendete zum vierten Tagestreffer in der 39. Spielminute. St. Martin/M. 1b gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Nach dem Seitenwechsel geht es genau gleich weiter. Die Gäste überrollen die Hausherren, die einfach überfordert sind. Das 5:0 für die SU St. Martin/M. 1b stellte Gahleitner sicher. In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Eine starke Leistung zeigte Richard Mayr, der sich mit einem Doppelpack für St. Martin/M. 1b beim Trainer empfahl (82./90.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die SU St. Martin/M. 1b bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für Kirchberg/D. wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert die Heimmannschaft nur noch auf Platz zwölf.

Die errungenen drei Zähler gingen für St. Martin/M. 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

2. Klasse Nord-West: TSU Kirchberg ob der Donau – SU St. Martin/M. 1b, 0:7 (0:4)

8 0:1 Manuel Lanzersdorfer

15 0:2 Fabian Pils

31 0:3 Jonas Gahleitner

39 0:4 Thomas Premm

60 0:5 Jonas Gahleitner

82 0:6 Richard Mayr

90 0:7 Richard Mayr

