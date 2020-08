Union St. Peter/Wimberg holt sicheren Sieg in Aigen-Schlägl

Details Sonntag, 30. August 2020 02:40

Die Union St. Peter am Wimberg kam gegen die Union Aigen-Schlägl zu einem klaren 3:0-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: St. Peter/Wimberg wurde der Favoritenrolle gerecht.

Nedzad Majdancic stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute eins mit dem 1:0 zur Stelle war. Damit legten die Gäste den perfekten Start hin. Das Spiel wurde in weiterer Folge aber deutlich ruhiger. Wenige Torszene waren in Hälfte eins zu beobachten. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich St. Peter, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Auch im zweiten Durchgang passierte zum Großteil wenig. Erst in der Schlussphase wurde es wieder heiß. In der 80. Minute erhöhte Jakub Wagner auf 2:0 für die Union St. Peter am Wimberg. Ehe der Abpfiff ertönte, war es erneut Majdancic, der das 3:0 aus Sicht von St. Peter/Wimberg perfekt machte (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte St. Peter am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Aigen/Schlägl.

Drei Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Immerhin konnte bisher ein Punkt gesammelt werden.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht St. Peter/Wimberg nach diesem Erfolg auf Platz zwei, könnten aber am Sonntag noch überholt werden.

2. Klasse Nord-West: Union Aigen-Schlägl – Union St. Peter am Wimberg, 0:3 (0:1)

1 0:1 Nedzad Majdancic

80 0:2 Jakub Wagner

90 0:3 Nedzad Majdancic

