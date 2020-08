Waldmark St. Stefan gewinnt Torfestival

Details Sonntag, 30. August 2020 23:15

Die Union Waldmark St. Stefan und die Union Stroheim lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Waldmark St. Stefan wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Peter Hagleithner sein Team in der zwölften Minute. Gleich darauf noch eine gute Möglichkeit für die Gäste, Heimkeeper Sandro Hartl wusste diese aber zu entschärfen. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den St. Stefan bereits wenig später besorgte (16.). Thomas Pührmayr wurde dafür reichlich von den Fans bejubelt. Moritz Wolfsteiner brachte seine Mannschaft aber gleich wieder in Front und versenkte die Kugel zum 1:2 (18.). In der 38. Minute gelang der Union Waldmark St. Stefan in Person von Pührmayr der erneute Ausgleich. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Der Treffer zum 3:2 sicherte Stroheim nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hagleithner in diesem Spiel (50.). Die Union Stroheim war sich ihres Sieges schon sicher, als Michael Mayr zu schocken wusste und die Partie mit seinem Doppelpack für Waldmark St. Stefan drehte (59./70.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte St. Stefan schließlich einen 4:3-Heimsieg für sich.

Das Heimteam belegt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle.

Die Union Stroheim steht in der Tabelle weiterhin auf dem zehnten Platz. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Union Stroheim wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

2. Klasse Nord-West: Union Waldmark St. Stefan – Union Stroheim, 4:3 (2:2)

12 0:1 Peter Hagleithner

16 1:1 Thomas Puehrmayr

18 1:2 Moritz Wolfsteiner

38 2:2 Thomas Puehrmayr

50 2:3 Peter Hagleithner

59 3:3 Michael Mayr

70 4:3 Michael Mayr

