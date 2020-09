SK Kleinzell mit erstem Dreier der Saison gegen St. Veit

Details Sonntag, 06. September 2020 13:30

Nach vier Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für die Union St. Veit im Mühlkreis gehörig missglückt. Mit 2:4 musste man sich dem SK Kleinzell geschlagen geben. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kleinzell die Nase vorn.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Die Hausherren wurden aber immer besser und aggressiver. In der 24. Minute traf der SK Kleinzell schließlich zum ersten Mal ins Schwarze. Dominik Stöbich war zur Stelle und markierte die Führung. Die passende Antwort hatte Michael Christian Raab parat, als er in der 29. Minute zum Ausgleich traf. Matteo Bedenikovic brachte der Union St. Veit/M. nach 32 Minuten sogar die 2:1-Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Patrick Pilsl zum Ausgleich für Kleinzell. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Kleinzell setzt sich durch

Nach der ziemlich ausgeglichenen ersten Halbzeit startete die zweite Hälfte ähnlich. Es dauerte wieder eine Weile, dann wurden die Hausherren aber warm. Der SK Kleinzell brachte den Ball in Person von Bernhard Auberger zum 3:2 über die Linie (68.). Kurz vor Ultimo war noch Stefan Reinthaler zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor der Gastgeber verantwortlich (83.). Am Schluss fuhr Kleinzell gegen St. Veit i.M. auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Der SK Kleinzell rückt mit diesem Erfolg auf den zehnten Platz vor. Für den SK Kleinzell steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor drei Niederlagen einsammelte.

Die Union St. Veit im Mühlkreis ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 3:13 – das Torverhältnis des Schlusslichts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legten die Gäste hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

2. Klasse Nord-West: SK Kleinzell – Union St. Veit im Mühlkreis, 4:2 (2:2)

24 1:0 Dominik Stoebich

29 1:1 Michael Christian Raab

32 1:2 Matteo Bedenikovic

45 2:2 Patrick Pilsl

68 3:2 Bernhard Auberger

83 4:2 Stefan Reinthaler

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?