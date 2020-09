Blitzstart reicht Herzogsdorf-Neußerling gegen Niederwaldkirchen

Details Montag, 07. September 2020 10:20

Für die Union Niederwaldkirchen gab es in der Partie gegen die Union Herzogsdorf-Neußerling, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Herzogsd./Neuß. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gäste gingen als klarer Favorit in die Partie. Früh im Spiel bestätigte sich die Einschätzung auch. Für das erste Tor sorgte Alexander Katzmaier. Nach nur acht Minuten vollstreckte der Herzogsdorfer gandenlos und brachte die Falkner-Elf in Front. Bereits in der 14. Minute erhöhte Bernhard Zauner den Vorsprung von Herzogsd/N. Den Grundstein für den Sieg über Niederwaldkirchen legte die Union Herzogsdorf-Neußerling bereits in Halbzeit eins. Die Heimischen hatten in der zwanzigsten Minute noch die Gelegenheit auf den Anschlusstreffer, man zeigte jedoch Nerven und vergab den Elfmeter.

Gäste lassen nichts anbrennen

Wie schon gegen Ende der ersten Hälfte engagierten sich die Gäste nun mehr in der Defensive. Niederwaldkirchen war sichtlich bemüht den Anschluss zu finden, der Abwehrverbund des Kontrahenten schien jedoch unüberwindbar. Da durch die starke Defensivleistung der Gäste in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis. Herzogsdorf-Neußerling war zudem in der zweiten Hälfte nicht mehr sonderlich um einen dritten Treffer bemüht, lediglich den ein oder anderen Konterversuch bekamen die angereisten Fans noch zu sehen.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Niederwaldkirchen wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zwölften Rang steht. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Heimmannschaft wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Durch den Sieg rückte Herzogsdorf-Neußerling in der Tabelle einen Platz nach vorne und steht nun hinter St. Stefan auf Platz fünf.

2. Klasse Nord-West: Union Niederwaldkirchen – Union Herzogsdorf-Neußerling, 0:2 (0:2)

8 0:1 Alexander Katzmaier

14 0:2 Bernhard Zauner

