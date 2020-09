Aschach/D. kann auch von Kleinzell nicht gestürzt werden

Details Dienstag, 15. September 2020 00:50

Der SK Kleinzell konnte dem SV Sparkasse Aschach an der Donau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 4:1. Der SV Aschach/Donau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kleinzell einen klaren Erfolg.

Aschach/D. erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Muamar Göktas ließ die heimischen Fans also schon früh an einen Sieg glauben. Alban Duraku beförderte das Leder zum 2:0 des Spitzenreiters über die Linie (18.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Klares Ding für Aschach

Im zweiten Durchgang dauerte es ein wenig länger, bis der erste Treffer fiel. In der 70. Spielminute setzte sich der SV Aschach/Donau erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Erneut durfte sich Göktas feiern lassen. Leo Scalet schoss für den SK Kleinzell in der 74. Minute das erste Tor. Mit dem 4:1 sicherte Duraku Aschach/D. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Sparkasse Aschach an der Donau am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kleinzell.

Der SV Aschach/Donau ist mit 13 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. An Aschach/D. gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Nord-West. Der SV Sparkasse Aschach an der Donau bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV Aschach/Donau vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim SK Kleinzell klar erkennbar, sodass bereits 16 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Nur einmal ging der SK Kleinzell in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

2. Klasse Nord-West: SV Sparkasse Aschach an der Donau – SK Kleinzell, 4:1 (2:0)

5 1:0 Muamer Goektas

18 2:0 Alban Duraku

70 3:0 Muamer Goektas

74 3:1 Leo Scalet

80 4:1 Alban Duraku

