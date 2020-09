Neufelden bleibt gegen Hartkirchen weiter oben dran [Video]

Details Dienstag, 15. September 2020 01:00

Nach der Auswärtspartie gegen die Union Neufelden stand der UFC Raika Hartkirchen mit leeren Händen da. Neufelden siegte mit 3:2.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Den besseren Start erwischten die Hausherren: Jan Pichler brachte den Gastgeber in der 15. Minute in Front. Dann wurde es lange Zeit ruhig in den jeweiligen Gefahrenzonen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Lindorfer den Vorsprung von Neufelden auf 2:0 (45.). Mit der Führung für die Union Neufelden ging es in die Kabine.

Tor Union Neufelden 14

Es wird noch einmal knapp

Anders als in Hälfte eins konnten die Gäste nach dem Seitenwechsel von Beginn an überzeugen. Lukas Knogler war zur Stelle und markierte den 2:1 Anschlusstreffer des UFC Hartkirchen (53.). Die komfortable Halbzeitführung von Neufelden hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Lukas Enzenberger schoss den Ausgleich in der 65. Spielminute. Die Partie war nun wieder offen und die Zuschauer sahen einen hart umkämpften Wettstreit um den Sieg. Klaus Winkelmeier versenkte die Kugel schließlich zum 3:2 (80.) und sorgte in der Schlussphase für die erneute Führung der Union Neufelden. Am Schluss gewann die Union Neufelden gegen Hartkirchen.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Neufelden liegt nun auf Platz fünf. Die Offensive der Union Neufelden in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der UFC Raika Hartkirchen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 15-mal schlugen die Angreifer von Neufelden in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg knüpfte Neufelden an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die Union Neufelden drei Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Die Union Neufelden ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der UFC Hartkirchen holte bisher nur einen Dreier. Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für die Gäste wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht. Hartkirchen musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die Situation beim UFC Hartkirchen bleibt angespannt.

2. Klasse Nord-West: Union Neufelden – UFC Raika Hartkirchen, 3:2 (2:0)

15 1:0 Jan Pichler

45 2:0 Michael Lindorfer

53 2:1 Lukas Knogler

65 2:2 Lukas Enzenberger

80 3:2 Klaus Winkelmeier

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?