St. Peter/Wimberg obenauf im Topspiel gegen St. Stefan

Details Montag, 21. September 2020 11:20

Die Union St. Peter am Wimberg und die Union Waldmark St. Stefan lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

St. Peter/Wimberg geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Jakub Chachula das schnelle 0:1 für Waldmark St. Stefan erzielte. Jakub Wagner nutzte die Chance für St. Peter und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Beide neutralisierten sich über weite Strecken und schenkten dem Gegner keinen Platz um sich zu entfalten. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Heimischen haben die Nase vorne

Die Union St. Peter am Wimberg stellte mit dem 2:1 in der 58. Minute die Weichen auf Sieg. Hannes Wögerbauer Koppler war genau an der richten Stelle und traf zur Führung. Philipp Radler schoss die Kugel zum 3:1 für die Gastgeber über die Linie (68.) und sorgte damit für Ekstase unter den heimischen Fans. In der Nachspielzeit (92.) gelang Michael Mayr der Anschlusstreffer für St. Stefan, was aber schon zu spät war. Letzten Endes holte St. Peter/Wimberg gegen den Gast drei Zähler.

Mit dem Dreier sprang St. Peter auf den vierten Platz der 2. Klasse Nord-West und überholte den Gegner aus St. Stefan damit.

Die Union Waldmark St. Stefan holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit zwölf Zählern aus sechs Spielen steht Waldmark St. Stefan nun einen Platz hinter St. Peter.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

2. Klasse Nord-West: Union St. Peter am Wimberg – Union Waldmark St. Stefan, 3:2 (1:1)

5 Jakub Chachula 0:1

31 Jakub Wagner 1:1

58 Hannes Woegerbauer Koppler 2:1

68 Philipp Radler 3:1

92 Michael Mayr 3:2

