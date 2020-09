Dank Falkner: UFC Hartkirchen holt Unentschieden gegen Kleinzell

Details Montag, 28. September 2020 13:50

Im Spiel des UFC Raika Hartkirchen gegen den SK Kleinzell gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Knogler sein Team in der neunten Minute. Patrick Pilsl beförderte das Leder zum 1:1 von Kleinzell in die Maschen (21.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem UFC Hartkirchen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Knogler in diesem Spiel (22.). Für das 2:2 des SK Kleinzell zeichnete Daniel Haider verantwortlich (30.). Bernhard Auberger brachte dem Gast nach 34 Minuten die 2:3-Führung und drehte die Partie somit. Kleinzell führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Doch noch der Ausgleich

Die Partie blieb in Hälfte zwei lange offen. Marcel Falkner schoss für Hartkirchen in der 81. Minute schließlich das dritte Tor. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Das Heimteam und der SK Kleinzell spielten unentschieden.

Kleinzell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Die formschwache Abwehr, die bis dato 20 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das mäßige Abschneiden von Kleinzell in dieser Saison. Nur einmal ging der SK Kleinzell in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Hartkirchen rangiert einen Platz hinter der Konkurrenz aus Kleinzell. Mit einem Punkt weniger tun sich die Hausherren in dieser Saison noch schwer.

2. Klasse Nord-West: UFC Raika Hartkirchen – SK Kleinzell, 3:3 (2:3)

9 Lukas Knogler 1:0

21 Patrick Pilsl 1:1

22 Lukas Knogler 2:1

30 Daniel Haider 2:2

34 Bernhard Auberger 2:3

81 Marcel Falkner 3:3