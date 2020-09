Aigen-Schlägl kommt gegen Herzogsdorf-Neußerling zurück

Details Montag, 28. September 2020 14:00

Die Union Herzogsdorf-Neußerling kam im Gastspiel bei der Union Aigen-Schlägl trotz Favoritenrolle nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Aigen/Schlägl zog sich gegen Herzogsdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Herzogsdorf bereits in Front. Bernhard Zauner zog in Robben-Manier von links in die Mitte und markierte in der ersten Minute die Führung. Manuel Wimmer machte in der 18. Minute mit einem Schlenzer ins lange Eck das 0:2 des Gasts perfekt. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manuel Weingartler in der 22. Minute nach einem schnell gespielten Konter. Zur Pause wusste die Union Herzogsdorf-Neußerling eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Später Ausgleich

In der zweiten Hälfte kamen beide Teams nicht wirklich ins Spiel. Es entstanden viele Fehlpässe und das Spielgeschehen fand zum Großteil im Mittelfeld statt. David Ghaly, der in der 86. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer durch einen Elfmeter kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Herzogsdorf wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Aigen-Schlägl die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Die Union Aigen-Schlägl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von Aigen/Schlägl derzeit nicht. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Die Union Aigen-Schlägl wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit zwölf Zählern aus sieben Spielen steht die Union Herzogsdorf-Neußerling momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nur einmal gaben sich die Gäste bisher geschlagen.

2. Klasse Nord-West: Union Aigen-Schlägl – Union Herzogsdorf-Neußerling, 2:2 (1:2)

1 Bernhard Zauner 0:1

18 Manuel Wimmer 0:2

22 Manuel Weingartler 1:2

86 David Ghaly 2:2