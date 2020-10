Hartkirchen unterliegt knapp in Strohheim

Details Montag, 05. Oktober 2020 14:40

Am Sonntag begrüßte die Union Stroheim den UFC Raika Hartkirchen. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von Stroheim aus. Den großen Hurra-Stil ließ die Union Stroheim vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Dabei erwischte der UFC Hartkirchen einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Knogler traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Nach einer halben Stunde zeigte der Unparteiische aber auf den Punkt im Strafraum der Gäste, es gab Elfmeter. Anton Berger nutzte die Chance für Stroheim und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat, denn die Hausherren konnten kurz vor der Pause einen zweiten Elfmeter nicht mehr im Gehäuse der Hartkirchener unterbringen.

Wolfensteiner mit der Entscheidung

In Hälfte zwei fanden sich wenige Hochkaräter vor. Es wurde langsam klar, das der nächste Treffer über Sieg oder Niederlage entscheiden würde, sollte er fallen. Nach einer guten Stunde hatten die Gäste die Chance auf genau diesen Treffer, der Schuss von Knogler traf zum Leiden der angereisten Hartkirchen-Fans aber nur den Pfosten. Ein später Treffer von Moritz Wolfsteiner, der in der Schlussphase erfolgreich war (85.), bedeutete also den Sieg für die Union Stroheim. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Stroheim Hartkirchen 2:1.

Die Union Stroheim hält sich durch den knappen Sieg weiter im Mittelfeld des Klassements.

Der UFC rutscht weiter ab und verpasst den Anschluss zur Mitte. In der nächsten Runde könnte man diesen mit einem Sieg aber wiederherstellen.

2. Klasse Nord-West: Union Stroheim – UFC Raika Hartkirchen, 2:1 (1:1)

3 Lukas Knogler 0:1

33 Anton Berger 1:1

85 Moritz Wolfsteiner 2:1