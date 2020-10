Nebelberg gegen St. Martin/M. weiter vorne dran

Details Montag, 05. Oktober 2020 14:45

Mit der SU St. Martin/M. 1b und der Union Nebelberg trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für St. Martin/M. 1b schien Nebelberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Die Union Nebelberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die SU St. Martin/M. 1b einen klaren Erfolg.

Die Hausherren legten sofort los und arbeiteten sich früh in die Gefahrenzone des Gegners vor. Nach nur wenigen Minuten fanden die Heimischen bereits eine Doppelchance vor, die mit der Führung einher gehen hätte müssen. Jonas Gahleitner und Marvin Lorenz scheiterten aber. Dann wurden auch die Gäste wach und attackierten nach vorne. Ein Doppelpack brachte Nebelberg in eine komfortable Position: Stefan Pfeil war gleich zweimal zur Stelle (20./25.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Deckel drauf

In der zweiten Hälfte war in der Offensive der Heimischen wenig zu sehen. Dafür setzten sich die Gäste des Öfteren in Szene, und führten in der Schlussphase schließlich den dritten Tagestreffer herbei: Alexander Wurm legte in der 80. Minute zum 0:3 für die Union Nebelberg nach. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen St. Martin/M. 1b.

Mit 13 Zählern aus sieben Spielen steht die SU St. Martin/M. 1b momentan im oberen Mittelfeld der Tabelle. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Nebelberg beißt sich weiter in der Aufstiegszone fest und ist erster Verfolger von Ligaprimus Aschach.

2. Klasse Nord-West: SU St. Martin/M. 1b – Union Nebelberg, 0:3 (0:2)

20 Stefan Pfeil 0:1

25 Stefan Pfeil 0:2

80 Alexander Wurm 0:3